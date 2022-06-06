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Cannes sahillerinde 'Made in Türkiye' rüzgarı esecek

Özel tasarım üst segment elbise, bluz, pijama ve plaj ürünleri üretimi yapan Roupillon, yeni koleksiyonunu özel bir davet ile tanıttı. İrem Özbayrak Aydoğan ve Cansu Ekşioğlu'nun iki yıl önce kurduğu yüzde 100 Türk sermayeli girişim, halihazırda dört ülkeye ihracat yapıyor. Hedef, Roupillon markasıyla dünyanın dört kıtasında 'Made in Türkiye' etiketiyle var olmak.

Cannes sahillerinde 'Made in Türkiye' rüzgarı esecek

Geçen seneyi 20 milyar dolar ihracatla kapatan hazır giyim sektörü yeni markalarla Türkiye'nin toplam ihracatına daha fazla katkı sunmayı hedefliyor. İki yıl önce, iki kadın girişimci İrem Özbayrak Aydoğan ve Cansu Ekşioğlu'nun kurduğu Roupillon markası, özel bir davet ile yeni koleksiyonunu tanıttı. Özel tasarım üst segment pijama, elbise, bluz ve plaj ürünleriyle dikkat çeken girişim, 'Made in Türkiye' etiketiyle dünyada var olmak istiyor. 2020'de kurulan Roupillon kısa sürede Rusya, Almanya, Fransa ve Hollanda'ya ihracat yapma başarısını gösterdi.

PARİS'TE PODYUMA ÇIKACAK

Markanın kurucularından İrem Özbayrak Aydoğan, kısa ve orta vadedeki hedeflerini şu cümlelerle özetledi: "Çıkış noktası özel tasarım pijama olan bir firmayız ancak son dönemde plaj ürünleri özelinde çok fazla talep aldık. Bu talepler üzerine etkinliğimizde ağırladığımız misafirlerimiz için çok özel bir kapsül koleksiyon hazırladık. 'Resort' koleksiyonumuzu 18-20 Haziran tarihleri arasında Interfiliere Paris'te dünyaya tanıtacağız. Ürün tasarımından kalıbına her şey bize ait. Tüm ince detayların üzerinden defalarca geçerek üretim sürecini başlatıyoruz. Ağırlıklı satış mecramız online. Ürünlermiz İstanbul Nişantaşı'nda tasarım markaların yer aldığı birkaç mağazada da satışta. Çok yakında kendi mağazamızı açmak istiyoruz. Halihazırda dört ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz dünyanın dört kıtasına ihracat yaparak ülke ihracatına sürdürülebilir katkı sunmak."

Roupillion'un bir diğer kurucusu Cansu Ekşioğlu ise, üretimde kullandıkları 'Tencel' kumaş tipiyle ilgili şu bilgileri aktardı: "Avusturya menşeli, çevreye duyarlı bir ham madde. Sürdürülebilirlik gözetilen ormanlık alanlardaki yenilenebilir ağaç ham maddesinden elde edilen bu ürün Lyocell elyaflar çevreye duyarlı bir üretim süreciyle üretiliyor. Lyocell elyaflar endüstri, ev, toprak ve deniz koşullarında gübreleşebilir ve çözünebilir özelliği taşıyor. Böylece tamamen doğaya geri dönebiliyor. Cildin nefes alması, serinlik ve kuruluk hissi, dayanıklılık ve bakteri oluşumunu en aza indirgeyen özellikler Roupillion ürünlerinin temelinde var."

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Anahtar Kelimeler:
Roupillonİrem Özbayrak AydoğanMade In Türkiye
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