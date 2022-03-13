Çatıya sistem kurdu güneşten enerji aldı yeşil çelik şirketi oldu

Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding, dünyanın en büyük çatı üstü güneş enerjisi santrali projesini hayata geçiriyor. Aynı anda tüm tesislerinde toplam 632 bin m2 alan üzerinde kurulacak GES ile 140 MW kurulu güce ulaşacak Tosyalı, dünyanın en büyük çatı üstü GES’e sahip şirketi olacak. Tosyalı Holding’in dünyada birçok sanayi şirketine de rol model olacak bu projesinin çözüm ortakları ise, güneş enerjisi santrali anahtar teslim kurulum hizmetleri alanında önde gelen kurumlardan SolarAPEX ve güneş enerjisi alanında küresel en büyük akıllı ürün tedarikçisi Huawei oldu. Sürdürülebilirliğin Tosyalı Holding’in en önemli gündem maddesi olduğunu dile getiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: “Tosyalı Çatı GES projemiz, kendi alanında dünyanın en büyüğü olmakla kalmayıp, yıllık 116 milyon 525 bin kg karbon salımını engellediği için dünyanın en temiz çelik üretimine de imkan verecek. Tosyalı Holding olarak hedefimiz, fosil yakıt kullanımını mümkün olan en düşük seviyeye getirmek. Bu strateji doğrultusunda önümüzdeki dönemde Türkiye’de bir ilk olarak demir çelik üretiminde hidrojeni fosil yakıtların yerine kullanmaya başlayacağız. Kurduğumuz GES’den elde edeceğimiz elektriğin bir kısmını da hidrojen odaklı bu işlemler için kullanacağız. Bu açıdan, bu projemiz sıfır karbon hedefimize giden yolda en önemli kilometre taşımız olacak” dedi.

Tosyalı Holding, 3 kıtada sayıları 30’a yaklaşan tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı yeşil çelik üretimiyle, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da ilham vermeye devam ediyor. Teknoloji ve inovasyon ile şekillenen, dünyada ilk olan sürdürülebilirlik odaklı araştırma ve geliştirme projeleri, döngüsel ekonomi odaklı çalışmalarının yanı sıra Tosyalı, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına dayalı yatırımlarıyla da dünyadaki birçok şirkete örnek oluyor.

Dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden olan Tosyalı Holding, bünyesindeki tüm şirketlerde, hammaddeden üretim süreçlerine satış ve pazarlamadan sevkiyata kadar tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odaklı olarak gerçekleştiriyor. Tosyalı, özellikle son 2-3 yılda sürdürülebilirlik odaklı, önemli bir kısmı küresel anlamda ilk olan, fikri sınai hakları kendisine ait, 100’ün üzerinde Ar-Ge projesine imza atmış durumda. Bu projeler sayesinde karbon salımını yüzde 30 azaltan Tosyalı Holding, bugün grup şirketlerinden Tosçelik tesislerinde sektörün karbon ayak izi en düşük boru üretimini gerçekleştiriyor.

Tosyalı Holding’in daha önce grup şirketlerinden Tosçelik Profil ve Sac’ın Osmaniye’deki üretim tesislerine kurduğu çatı tipi güneş santrali, dünyanın en büyük ilk beş çatı tipi güneş santrali arasında sayılıyordu. Holding, yeni güneş enerjisi projesiyle çıtayı daha da yukarı taşıyıp kendi rekorunu da kırarak, dünyada birçok sanayi şirketine de rol model olacak.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: “Hedefimiz iyi örnekler sunarak dünyanın önde gelen yeşil çelik üreticilerinden olmak.”

Sürdürülebilirliğin Tosyalı Holding’in en önemli gündem maddesi olduğunu dile getiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: “Tosyalı Holding olarak uzun yıllardır; tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik odağı ile yürütüyoruz. Bizim için önümüzdeki 5 yılda da ana gündem maddemiz sürdürülebilirlik olacak. Dünyanın önde gelen yeşil çelik üreticilerinden olmak, bu konuda iyi örnekler sunarak daha sürdürülebilir yaşamın inşası için katkı sağlayan bir şirket olmak istiyoruz. Her şey bugünkü koşullarda devam ederse, gelecekte ne işimizi yapabileceğimiz ne de hayatımızı sürdürebileceğimiz bir gezegen olmayacak. Kapasitelerimizi elbette her zaman bir şekilde artırabiliriz. Ama bizim için asıl önemli olan bu değil. Önemli olan doğa ve çevreyle dost, toplum için fayda sağlayan, refah artışı yaratan işler üretebilmek, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek” dedi.

“Dünyanın en büyük çatı üstü GES projesi sıfır karbon yolundaki en önemli kilometre taşımız olacak.”

Bu yatırımın pek çok ilki içerisinde barındırdığını dile getiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı; “Dünyanın en ileri teknolojisi ve ileri seviye montaj tekniği ile hayata geçirilen Tosyalı Çatı GES projemiz, kendi alanında dünyanın en büyük kurulu gücü olmakla kalmayıp yıllık 250 milyon Kw/h’lık üretimi ile dünyanın en fazla yıllık üretim gerçekleştirilen çatı üstü güneş enerjisi santrali olacak. Bu sayede 116.525.000 kg karbon salımı engellenerek dünyanın en temiz çelik üretimi gerçekleştirilecek. 71 milyon dolarlık yatırım bedeli ile dünyanın en büyük yatırım bedeline sahip çatı üstü güneş enerjisi projesi olan Tosyalı Çatı GES projemiz, dünyanın en yeni teknolojisi ile kurulan çatı üstü güneş enerjisi santrali olarak aynı zamanda benzerlerine göre daha düşük bir maliyetle hayata geçirildi” dedi.

Hedeflerinin fosil yakıt kullanımını mümkün olan en düşük seviyeye getirmek olduğunu dile getiren Fuat Tosyalı; bu strateji doğrultusunda önümüzdeki dönemde Türkiye’de bir ilk olarak demir çelik üretiminde hidrojeni fosil yakıtların yerine kullanmaya başlayacaklarına değinerek ‘Kurduğumuz GES’den elde edeceğimiz elektriğin bir kısmını da hidrojen odaklı bu işlemler için kullanacağız. Bu yatırımımız sıfır karbon hedefimize giden yolda önemli bir kilometre taşımız olacak. Bu projede değerli iş ortaklarımız Huawei ve SolarApex ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz’ dedi.

Projenin çözüm ortakları Huawei ve SolarAPEX oldu

Tosyalı Holding’in dünya çapında ses getiren bu projesinin çözüm ortakları ise güneş enerjisi alanında küresel olarak en büyük akıllı ürün tedarikçisi olan Huawei ve güneş enerjisi santrali anahtar teslim kurulum hizmetlerinde sektörün ülkemizdeki öncü oyuncularından olan SolarAPEX oldu.

Yapılan iş birliği hakkında düşüncelerini dile getiren Huawei Türkiye CEO’su Mr. Li Jing, “Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding`in, dünyanın en büyük çatı üstü güneş enerjisi santrali projesine destek veriyoruz. Türkiye’nin bir kurumsal vatandaşı olarak, yeşil dönüşüm için elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkemizin sıfır karbon hedefine ulaşmasına katkıda bulunuyoruz. Bu önemli projenin zamanlamasının Huawei’in Türkiye’deki 20.yılına denk gelmesi nedeniyle de ayrıca mutluyum. Huawei Türkiye, ülkemizde bilişim teknolojilerinin ve yeşil enerjinin gelişimine destek sunarak 20 yılda güçlü bir kurumsal yapı yarattı. Tosyalı Holding ve SolarApex gibi kıymetli iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz bu işbirliği ile hep birlikte Türkiye için daha değer yaratma konusunda kendimize daha çok güveniyoruz” dedi.

Projenin yürütücüsü SolarAPEX Genel Müdür’ü Fatih Doğan ise “İklim değişikliğinin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği günümüzde Tosyalı Holding, tüm dünyaya örnek olacağı, toplam 140 MW kurulu güce ulaşacak bu projeyle dünyanın en yeşil çeliğini üretecek. Böyle bir projede SolarAPEX olarak Tosyalı’nın çözüm ortağı olmak eşi benzeri olmayan bir deneyim. Güneş enerjisi sistemleri kurulumlarında sahip olduğumuz tecrübe ve deneyimli kadromuzla bu projeyi planlanan sürede başarı ile tamamlamak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Dünyanın en yeni teknolojisi ile kurulan çatı üstü güneş enerjisi santrali projesi

Projede SolarAPEX, mühendislik açısından uygulama şekline ender rastlanan farklı ve ileri seviye montaj tekniği olan ‘aşık bağlantı’ tekniğini kullandı. Paneller tamamen sıfırdan ‘Tosyalı Güneş Enerjisi Santrali’ için üretilen özel tasarım çelik taşıyıcı sistem üzerine kuruldu. Bu yöntem ile çatıya yerleştirilen güneş enerjisi sistemi her koşulda daha verimli enerji üretme imkânı sağlayacak.

Diğer taraftan projede en ileri teknoloji paneller kullanılıyor. Daha az alanda daha çok verim sağlayan bu panellerin yanı sıra projede kullanılan Huawei’nin yeni nesil inverterleri sayesinde bir elektrik tehlikesi halinde 0.2 ms süre içinde akım kesilerek güvenliğin en üst düzeyde tutulması sağlanacak. Kurulumda uygulanan aşık bağlantı tekniği ve son teknoloji malzemelerin kullanılması bu projeyi aynı zamanda dünyanın en yeni teknolojisi ile kurulan çatı üstü güneş enerjisi santrali haline getirecek.

İlk etap 7 ay sonra, tamamı ise Nisan 2023’te tamamlanacak

Projede kurulumu tamamlanan santraller etap etap planlanıp tamamlandıkça devreye alınacak. Projenin 85 MW gücündeki ilk etabı 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak. 140 MW büyüklüğündeki projenin tamamı ise Nisan 2023’te tamamlanacak.

Rakamlarla Tosyalı Çatı GES

Toplam 140 MW kurulu gücü ile dünyanın en büyük çatı üstü güneş enerjisi santrali projesi.

Yıllık 250 milyon Kw/h’lık üretimi ile dünyanın en fazla yıllık üretim yapan çatı üstü güneş enerjisi santrali projesi.

Yıllık 250 milyon Kw/h’lık üretim

Yıllık 37 milyon USD (550 milyon lira) tutarında bir elektrik maliyetine eşdeğer.

Türkiye’de öztüketim amacıyla üretilen toplam ges kapasitesinin yüzde 23’ü.

84 bin hanenin 1 yıllık enerji tüketimine denk.

Dünyanın en yeni teknolojisi ile kurulan çatı üstü güneş enerjisi santrali projesi.

71 milyon dolarlık (1 milyar lira) yatırım bedeli ile dünyanın en büyük yatırım bedeline sahip çatı üstü güneş enerjisi santrali projesi.

Yıllık 116 milyon 525 bin kg karbon salımı engellenerek, yeşil çelik üretiminde dünyanın önde gelen tesisleri arasına girecek.