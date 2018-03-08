Çavuşoğlu : "Önce Mesleğimize Sahip Çıkalım" Ankara Ticaret Odası (ATO) 13. Meslek Komitesi, tanışma toplantısını Yıldırım Kule’de gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan MAG Şirketler Grubu Kurucusu Can Çavuşoğlu, reklam sektörünün sıkıntılarına ve yapılması gerekenlere değindi.

Çavuşoğlu, Ankara Ticaret Odası 13. Meslek Komitesi olarak bilinen Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesinin yönetimine aday olduklarını açıkladı. 'Gelin tanışalım mesleklerimizi geleceğe taşıyalım' sloganıyla yola çıktıklarını anlatan adaylar “Mesleğine sahip çıkan ATO üyeleriyiz” açıklamasında bulundu.Sektörel değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda reklam sektörüne dair ele alınması gereken başlıkların altını çizen Can Çavuşoğlu Marka Festivali gibi Ankara’ya değer katacak olan bir konunun üzerinde daha fazla durulması gerektiğini belirterek “Neden festivalin başında bizden biri olmasın; Önce mesleğimize sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.



“Tahsilat sorunu kanayan yaramız”



Ekonomi mezunu olarak bazı başlıklara değinmek istediğini söyleyen Can Çavuşoğlu “Hepimiz bu sektörde işin ticaretini yapıyoruz. Ekonomi mezunu olmam ve eskilerden gördüklerimden hareketle bazı başlıklara dikkat çekmek isterim. Geçmiş yıllarda, Ankara Ticaret Odası (ATO) tüm tüccar için elektriği, suyu indirimli alır, SGK teşviki sağlanırdı, bunların hepsi ne yazık ki askıya alındı. “Bizim sektörde gördüğüm en büyük sorun tahsilat; bu konu üzerinde önemle durulması gerekiyor” açıklamasında bulundu. Reklam sektöründe ödeme vadeleri 90-120 gün. Oysa ki bizler bu süreçte KDV, kurumlar vergimizi ödüyoruz; tahsil etmediğimiz faturaların finansal yükü omuzlarımızda, inşaat sektöründe olduğu gibi reklam sektöründe de çözümler sağlanmasını istiyoruz.



“Promosyon ürünleri gümrüğe takılıyor”



Promosyon firmalarının en büyük sorununun ise gümrük sıkıntısı olduğunu açıklayan MAG Medya İmtiyaz Sahibi sözlerine şöyle devam etti: “Promosyon ürünlerinin birçoğu Uzak Doğu’dan geliyor. Gümrüğe takılan birçok mal var. Hatta ürünleri zamanında temin edemeyip sipariş iptali gibi durumlar söz konusu oluyor, tüccar zarar ediyor. ”

Emlak vergi oranında yaşanan artışın da sektörü büyük oranda etkilediğini anlatan Çavuşoğlu, elektrik faturalarında yaşanan artışa dair ise “Enerjisa, Aralık ayında kullandığınız elektrik faturasını Ocak ayında zamlı tarifeden faturalaştırdı, bu noktada da atılması gereken adımların takipçisi olacağız.