Çayırova da yetmedi Sakarya'da en büyük et tesisini kuruyor

Etle yatıp etle kalkan bir aile Kayarlar. Dört nesildir et işiyle uğraşıyorlar. Hatta beşinci nesil de topa girmeye başlamış. Halen işleri Kemal Kayar’ın dört oğlu yönetiyor. Firma Türkiye’nin en büyük et tedarikçisi olmasına rağmen kamuoyunda sadece Namet markası ile tanınıyor. Namet’i satın almadan önce Kayarlar Group perakende et satışında yoktu. Sadece ulusal ve yerel market zincirlerine, otellere, restoranlara, catering şirketlerine toptan et sağlıyordu. Namet’le birlikte perakende et satışına başlayan grup, 2010’da İzmit Çayırova’da 100 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü büyük et işleme fabrikasını kurdu. Halen bu fabrikada üretim sürüyor. Namet’in 2018’de 2 milyar 200 milyon TL satışla İSO 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 76’ıncı sırada olduğunu belirtelim. Namet’e 2014’te Bahreyn merkezli Investcorp, azınlık hisse ile ortak oldu.

Namet’in başında Kemal Kayar’ın üçüncü oğlu Tarık Kayar var. Üretim ve yatırımlar ondan soruluyor. Kayar, Çayırova’daki tesisin ikinci vardiyaya geçtiğini yıllar önce söylemişti. Öğrendiğimize göre bu devasa fabrikanın kapasitesi de yetersiz kalmış. Sakarya’da yepyeni bir fabrika yatırımı için çalışmalara başlanmış. Kayarlar Group’un yatırımı yine Çayırova’daki gibi büyük bir yatırım olacakmış…PARA DERGİSİ