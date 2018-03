ÇEİS'ten “Sıfır iş kazası” hedefi İş sağlığı ve güvenliğinde lider ve örnek olmayı hedefleyen Türk çimento sektörü, yasal gerekliliklerin de üzerinde çaba sarf ederek, sektörün “Sıfır iş kazası” hedefine ulaşması için aralıksız olarak yaptığı yatırım ve faaliyetleri hızlandırdı.

Sektör olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda son derece hassas olduklarının altını çizen ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar ŞARDAN, “Bizim için her şeyden önce insan gelir. Yürüttüğümüz tüm iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine de bu gözle bakıyoruz. Son 10 yılda sektör olarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine yaklaşık 145 milyon TL yatırım yaptık. Sadece ÇEİS olarak son 10 yılda yaptığımız yatırım ise 6 milyon TL’ye ulaştı” dedi.



33 üye şirket ve bu şirketlere bağlı 64 tesisle Türk çimento sektörünün yüzde 95’ini temsil eden Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), 17 bin 500 kişiye istihdam sağlayan sektörün, iş sağlığı ve güvenliği denildiğinde akla ilk gelen sektör olmayı hedeflediğini açıkladı.



2000’li yılların başından bu yana iş sağlığı ve güvenliğine sektör olarak son derece ciddi yatırım yaptıklarını belirten Serdar ŞARDAN, sektörün iş sağlığı ve güvenliğine yaptığı yatırım rakamlarını açıkladı, kaza sıklık ve ağırlık oranlarındaki düşüşü paylaştı:

“Son 10 yılda sektör olarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine yaklaşık 145 milyon TL yatırım yaptık. Sadece ÇEİS olarak son 10 yılda yaptığımız yatırım ise 6 milyon TL’ye ulaştı. Yine son 10 yıla baktığımızda, klinker üretim kapasitemizin yüzde 90, sektörümüzdeki çalışan sayımızın yaklaşık yüzde 40 artmış olmasına rağmen, iş kazalarına ilişkin uluslararası kıyaslamalarda kullanılan kaza sıklık oranında yüzde 20, kaza ağırlık oranında ise yaklaşık yüzde 70’lik bir düşüş sağladığımızı görebiliyoruz.”



Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi sahibi olan ilk Sendika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Hedef Sıfır Kaza” çağrısına ilk yanıtı, “Sıfır İş Kazası Vizyonu”yla uzun yıllardan bu yana iş sağlığı ve güvenliği alanında yatırım yapan çimento sektörünün verdiğini belirten Serdar ŞARDAN, 1 milyon TL yatırımla faaliyete geçen Çimento Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi’ni şöyle anlattı:



“Çimento sektörü, risk potansiyeli yüksek sektörler arasında yer alıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre sektör çalışanlarının 16 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması gerekiyor. Yasalara uymak elbette en önemli görevimiz ama biz bunun da üzerinde çaba sarf ediyoruz. İlk faaliyete girişi ve yatırımı Oyak Grubu tarafından yapılan ve daha sonra ÇEİS’e devredilen Çimento Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezimiz de işte bu vizyonun bir ürünü. 1 milyon TL değerindeki bu yatırımla, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi sahibi olan ilk sendika biz olduk. Merkezimizde başta mavi yaka çalışanlarımız olmak üzere, yılda 3.000 çalışanımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Merkezde verilecek eğitimlerle, çimento sektöründeki her çalışan teorik, uygulamalı ve simülasyon yöntemiyle hayati öneme sahip iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri alacak.”



ŞARDAN, iş sağlığı ve güvenliği alanında yaptıkları yatırımların önemli bir tamamlayıcısı olan ve ÇEİS üyesi şirketlerin fabrikalarında sahnelen tiyatro serisi ile ilgili şunları söyledi:

“Sektör çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek, farkındalığı ve bilinci artırmak amacıyla 2013 yılından bu yana üye şirketlerimizin fabrikalarında tiyatro oyunları sahneliyoruz. 51 fabrikada 110 oyun ile sektör çalışanlarının tamamına ulaşmasını hedeflediğimiz serinin ikinci oyunu “Bize Bi’şey Oldu Abi” şu ana kadar toplamda 90 defa sahnelenerek, yaklaşık 7000 çalışanımıza ulaştı. Kısa zaman sonra da tüm çalışanlarımıza ulaşmış olacak. Son 5 yılda toplamda 200’e yakın tiyatro oyunu düzenleyerek, interaktif eğitim yöntemiyle iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yaygınlaşmasına önemli katkı sağladık.”



Sektördeki her çalışan Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olacak

“Nitelikli çalışanların çimento sektörüne kazandırılması için son 10 yılda sektör olarak oldukça önemli adımlar attıklarını ve eğitime 30 milyon TL’nin üzerinde harcama yaptıklarını belirten ŞARDAN, şunları söyledi:



“Mesleki eğitim sistemimizde çimento üretim teknolojisi ile doğrudan ilgili bir alan/dal ne yazık ki yok. Dolayısıyla fabrikalarımızda özellikle üretim birimlerinde çalışan işçilerimiz deyim yerindeyse ‘alaylı’ kişiler. Hem nitelikli çalışan sayısını artırarak sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmak, hem de mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme sistemini oluşturmak için 1 milyon TL yatırımla ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ni (ÇESBEM) faaliyete geçirdik. Bu merkezimizle, çalışanlarımızın işbaşında edindikleri bilgi ve tecrübe sayesinde ‘Mesleki Yeterlilik Belgeli’ çalışanlar olmalarını sağlayacağız. ÇESBEM, 1 Şubat’ta Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildi. Gelecekte üretim alanında istihdam edilecek herkesin Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olarak işbaşı yapması için çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz.



Dünyada ve Türkiye’de bir ilke imza attı: 1,5 milyon TL bütçe ile kendi kendini denetletti

Türk çimento sektörü, iş sağlığı ve güvenliği alanında yaptığı yatırımlarla geldiği noktayı görmek, hangi konulara ne kadar yatırım yapması gerektiğini somut verilerle saptamak ve bir plan dâhilinde sektörü iş sağlığı ve güvenliği noktasında daha ileriye taşımak amacıyla şimdiye kadar hiçbir sektörün atmadığı bir adım attı. Dünyanın lider iş sağlığı ve güvenliği kuruluşlarından biri olan İngiliz British Safety Council ile yaptığı işbirliğiyle, ÇEİS’e üye olan şirketlerin çimento fabrikalarını iş sağlığı ve güvenliği denetimine tabi tuttu. Böylece ÇEİS, 44 entegre fabrika ve 7 öğütme tesisinin iş sağlığı ve güvenliği alanında denetlemesine 1,5 milyon TL bütçe aktararak dünyada ve Türkiye’de bir ilke imza atmış oldu.