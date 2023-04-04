Celal Toprak Almanya’da ödül alanları yazdı

Türkiye’de İş Dünyası dergisi özel sayısı, bu kez iş dünyasıyla Almanya’da buluştu. Etkinlikte iş insanları, sivil toplum önderleri ve İhlas Medya Grubu’nun üst yönetiminin de katkısı ile başarılı isimlere ödüller verildi. Celal Toprak Alnamya'da ödül alan iş insanlarını yazdı. İşte o yazı;

İhlas Medya Grubu’nun en genç üyesi Türkiye’de İş Dünyası’nın yeni sayısında Abdulkadir Konukoğlu, kapakta yer alarak deprem bölgesindeki yaraların sarılması ile ilgili çalışmaları anlatıyor. İş dünyasının nabzını tutan dergide Almanya’da yapılan etkinliğin ayrıntıları da aktarılmış. Almanya’da iş insanları, sivil toplum önderleri ve İhlas Medya Grubu’nun üst yönetiminin de katkısı ile başarılı isimlere ödüller verildi. Şimdi o ödüllerden bahsedelim biraz…

En İnovatif Marka Ödülü’nü alan Zafer Salman (Türkeimietwagen) etkinlikten sonra Berlin’de turizm fuarına uçtu ve yeni atılımlara yelken açtı. Çiğköftem Avrupa’da En Fazla Şubesi Bulunan Türk Markası Ödülü’nü bileğinin hakkıyla aldı. Uzaktan sağlık hizmeti başta olmak üzere çok sayıda yeniliğe imza atan Medipol Mega Üniversite Hastanesi adına ödülü Uygar Üstün aldı. Yılın Girişimcisi Ödülü’nü Alper Mirmahmutoğulları (Dizayn Grup) aldığında babası İbrahim Mirmahmutoğulları’nın yıllar önce ödül almasını hatırladım. En İnovatif Yapay Zekâ Ödülü’nü alan Mirza Özoğlu’nu da bundan sonra yakından takip edeceğiz. Almanya’da dönerin markalaşması için önemli çalışmalar yapan Mustafa Sayın’ın (Bey Döner GmbH) ödül alması ise bu alanda bizi çok umutlandırdı. Ve Essen’de En Yüksek Ciro Yapan Türk Şirketi Ödülü Mehmet Yaşaroğlu’nun (Meba Steel GmbH) oldu. Konuşmasında cirodan daha önemli çalışmalar yaptıklarını açıklaması, ödülün doğru yere gittiğinin göstergesiydi.