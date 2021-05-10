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Celal Toprak ile İş Dünyası 100 diyecek

Ekonomi gazeteciliğinin deneyimli isimlerinden Celal Toprak TGRT Haber’de başladığı programın 100’üncüsünü yarın yapacak.

Celal Toprak ile İş Dünyası 100 diyecek
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Bir süre önce TGRT Haber’de Ekonomi Haberleri Müdürlüğü’nü üstlenen Celal Toprak bu kanalda haftada bir de ekonomi programı yapıyor.

Ekonomi dünyasının önemli isimlerinin konuk olduğu program her Salı saat 10.00’de yayınlanıyor. 11 Mayıs Salı günü yayınlanacak 100’üncü Celal Toprak ile İş Dünyası programında Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan konuk olacak.

Her kuşakta ekonomi haberlerine yer veren TGRT Haber’de ayrıca her gün sabah ve öğle kuşaklarında Gündem Ekonomi programları da yayınlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut DoğanCelal Toprak İle İş DünyasıCelal ToprakTGRT Haber
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