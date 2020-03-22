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Cem Boyner isyan etti: Olacak Şey Değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'nın uyarısına rağmen İstanbullular'ın çoğunluğu dışarı çıkmayı tercih etti. Ünlü iş insanı Boyner Grubu Başkanı Cem Boyner'de uyarıları dikkate almayan insanlara isyan etti.

Cem Boyner isyan etti: Olacak Şey Değil!
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İstanbullular, yetkililerin ve uzmanların 'evde kal' çağrısına uyarken bazı vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip dışarı çıkmayı tercih etti.

Ünlü iş insanı Boyner Grubu Başkanı Cem Boyner'de uyarıları dikkate almayan insanlara, "Ayıptır, günahtır" diyerek tepki gösterdi. Cem Boyner'in paylaşımı şöyle: 

Tüm sağlıkçılar risk altında bizler için çırpınıyorlar..

Sayısız işyeri, sizlerin ,ailelerinizin ve müşterilerimizin sağlığını düşünerek ,salgının hızını yavaşlatabilmek için kapandı.

Sadece Boynergrup içinden 7000 kişi evine kapandı. Boşuna yapılmış olmasın bu fedakârlık..Ailenize, dostlarınıza, sokağa çıkan herkese anlatın ,bu bir tatil değildir, aile büyüklerini ziyaret fırsatı hiç değildir, piknik ve gezinti zamanı da değildir, hatta geniş sofralarda misafir buluşması da değildir.

Evlerde kendi başınıza sabırla salgının hızını kesme zamanıdır.Bu gerçeği görmemek ve gereği gibi davranmamak hiç kimseye değilse,sağlığınız için cephenin en önünde savaşan sağlık ordusuna ayıptır, günahtır.

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Anahtar Kelimeler:
Boyner Grubu Başkanı Cem Boyner
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