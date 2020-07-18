Çerközköy ilk virüssavar bölge ilan edildi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, yeni normalleşme dönemi ile ihracat ve üretim verilerini arttırdı. ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, "Bölgemiz Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri arasında bir ilki gerçekleştirdi ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Kovid-19 önlemlerinde tescilli ilk bölge oldu. Bölgemiz, 3.5 Milyar Dolar ihracat ve yıllık 21 Milyar Dolar ciro ile 341 organize sanayi bölgesinde ülke genelinde ilk 3'de yer alıyoruz." dedi.

266 fabrikayı bünyesinden bulunduran ÇOSB'nin koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi Türk Standart Enstitüsü tarafından tescillendi. ÇOSB Bölge Müdürlüğü, normalleşme sürecinde, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen kurumlara TSE tarafından verilen "TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ" alarak büyük bir başarıya imza attı.

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yaptığı açıklamada, TSE tarafından alınan belgenin önemli olduğunu söyledi. Sözdinler, pandemi sürecini şöyle değerlendirdi, "Bildiğiniz gibi dünyayı etkileyen koronavirüs maalesef bölgemizi olumsuz yönde etkiledi.

Mart ayı sonlarında 266 mevcut fabrikamızın 89 tanesini üretimine ara vermek zorunda kaldı. Enerji tüketimlerimizde yüzde 34’lük bir düşüş yaşandı. Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 50’ye kadar enerji tüketimlerimiz düştü. Bu ayların sonunda ise Haziran ayında Mart ayı öncesi yani koronavirüs öncesi rakamlarımıza geri yükseldik.

Bunu tüketim rakamlarımızla görebiliyoruz. Şu anda firmalarımızda üretim yüzde 99 civarında. Tüketim verilerine baktığımızda elektrikte yüzde 100, doğal gazda yüzde 99, atık sularda da aynı oranlarda tüketim seviyemiz arttı. Biz koronavirüs zamanında gerek OSB olarak aldığımız tedbirler gerek kamu kurum ve kuruluşlarımızın aldığı tedbirlerle bu süreci başarıyla yönettik.

Bölgedeki firmaların koronavirüsle mücadelede ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, "Bölgemiz koronavirüsle mücadeleye katkı sağlayan firmalarımız oldu. Bunların başında solunun cihazı geliyor. Koronavirüsle mücadelede en etkili ihtiyaçlardan birisiydi ve bunu Arçelik firması üçlü konsorsiyumla taşın altına elini koyarak 5 bin adet taahhüt verdi bu 5 bin adeti bakanlığa teslim ettiler. Bunun yanı sıra tekstil fabrikalarımız cerrahi maske üretimi yapıldı. 6 fabrika bu üretimi hızlıca yaptı ayrıca kimya fabrikalarımız dezenfektan üretimine döndü, siperlik maske üretimlerimiz başladı. Bir firmamız buğu yapmaya siperlikli maske üretti.

Bölgemiz aynı zamanda ilaç üretimlerinin kümelendiği bir yapıda. Bununla beraber pandemi sürecinde 7 gün 24 saat çalışarak ülkemizin ilaç ihtiyacını karşıladılar. Bunlardan en önemlisi Koçak Farma firması Japonya’da lisansı olup Çin’de üretilen ilaçtan 300 bin adet hemen üreterek Sağlık Bakanlığımıza hibe etti. Ülkemize yoğun bir katkı sağladık bu süreçte, örneğin B/S/H firmamız ilgisi olmamasına rağmen günlük 5 bin adet siperlikli maske üretip Sağlık Bakanlığı’na hibe ettiler." dedi.

ÇOSB'nin yeni normalleşme dönemi ile beraber üretim rakamlarının arttığını kaydeden Sözdinler, "Tedbiri elden bırakmadan yavaş yavaş normale dönüyoruz. Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri aralarında bir ilki gerçekleştirdik ve Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Kovid ile ilgili ilk tescilli sanayi bölgesi olduk. Bu sertifika ile birlikte firmalarımızı teşvik ediyoruz. Bölgemizde karantinaya alınan fabrika hiç olmadı. Elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi söyleyebilirim.

Bölgemiz 341 organize sanayi bölgesinden ilk 3’e giren bir bölge. Yıllık 21 Milyar Dolar ciro ve 3,5 Milyar Dolar ihracatımız var. Bu 3 aylık süreçte kısmen bir düşüş yaşasak da bu açığı kapatarak yüzde 85 ihracatı yakalayacağız. İhracat rakamlarımızın içinde en büyük kalemi beyaz eşya tutmakta. İlaç sanayimiz de bu rakama destek oluyor. Bölgemiz tekstil ağırlıklı, bu sektörümüzde Haziran ayı olan yeni normalleşme itibari ile bir toplanma görüyoruz ve yüzde 74 civarlarında bir doluluk izliyoruz. Bu oranın yüzde 60’ı ihracata gidiyor yıllık 1,2 Milyar Dolar ihracata destek veriyor." diye konuştu.

Sözdinler, bölge müdürlüğü olarak bulundukları ilçelere sosyal sorumluluk projeleri konusunda destek olduklarını da kaydetti. Kapaklı'ya 100 yataklı modern bir hastane yapacaklarını ve bu hastanenin protokolünün de kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, "Bölgemiz ayrıca sosyal sorumluluk projelerine yer veriyoruz.

Ekim ayında inşallah Zihinsel Engelliler Korumalı Atölye ve Yaşam Merkezi (ZEKA) dediğimiz bir projesi hayata geçecek. Zihinsel engelli kardeşlerimize hizmet verecek bir proje olacak. Bu projenin inşaatına Kovid-19 sürecinde dahi ara vermedik ve çalışmaya devam edildi.

Burada 10 adet atölye olacak, her atölye bir fabrikaya bağlı olup çocuklarımız, arkadaşlarımız el becerileri ile güzel şeyler yapıp hem maddi gelir elde edecek hem de sosyalleşecekler. Bunun yanında kreşimiz yeniden hizmete girdi. Bunların yanı sıra Kapaklı’ya bir hastane sözümüz var, onunda son aşamasına geldik. Birkaç hafta içerisinde protokolü tamamlayıp 100 yataklı modern bir hastaneyi ilçemize kazandırmış olacağız" dedi.