Cevherden bakır yapıyor 10 bin kişi iş veriyor

’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 600 Milyon doları aşan yatırım değeriyle 254. sırada yer alan Eti Bakır A.Ş.’de bugün, Samsun, Küre, Murgul, Halıköy ve Espiye işletmelerinde toplam 2500 kişi doğrudan çalışıyor ve buna dolaylı istihdam da eklendiğinde sayı 10 bine kadar yükseliyor..

Bölgenin ağır sanayide ilk yatırım tesisleri arasında yer alan Eti Bakır A.Ş. Samsun İşletmeleri Türkiye’de halen bakır cevherinden elektrolitik bakır üreten tek işletme. Yüzde 90 oranında yurt dışından ithal edilen bu değerli metal, ülke sanayicisine sunularak, her yıl yaklaşık 750 milyon doların, ithalat yoluyla yurt dışına gitmesinin önüne geçiliyor.

Cengiz Holding bünyesindeki Eti bakır A.Ş. Samsun İşletmesi bakır madeni başta olmak üzere ülkemizdeki maden kaynaklarını sürdürülebilir gelişme çerçevesinde değerlendirip kurumsal bilgi birikimini yeni teknolojilerle destekleyerek, standartlara uygun, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüp ülke refahına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Türkiye Ekonomisine Büyük Destek Sağlıyor

Ülkemizdeki maden kaynaklarının yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırılması, hammadde ihtiyacının güvenli ve ekonomik olarak karşılanması ülkemizin gelişmesinde ve bu gelişmişliğin sürdürülebilir olmasında büyük önem taşıyor. Özellikle sanayinin pek çok alanında doğrudan ve dolaylı olarak kullanılan madenler nedeniyle madenlere olan gereksinim ülkelerin gelişmişlik seviyelerine paralel olarak artmakta. Madencilik, geleceğin ekonomisini şekillendiren en önemli sektörlerden biri haline gelmiş durumda.

Ülkemizin değerli bakır yataklarından çıkarılan bakır cevherleri Eti Bakır A.Ş. Samsun İşletmesinde işlenerek ülke ekonomisine daha fazla katma değer yaratabilmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Eti Bakır A.Ş. Samsun İşletmesi, sahip olunan bakır rezervlerinin etkili bir şekilde değerlendirilmesi kapsamında bakırın nihai ürün haline getirilmesi sürecinde üstlendiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyor.

Ülkemizdeki Tek Bakır İşletmesi

Uzun yıllar bir kamu kuruluşu olarak faaliyet gösteren işletme,2004 yılında Eti Bakır A.Ş. tarafından devralındı. Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır A.Ş. Samsun İşletmeleri, Karadeniz Bölgesindeki bakır cevheri yataklarının değerlendirilip, bakır üretmek amacı ile kurulmuş olup, hali hazırda ülkemizde cevherden bakır üreten tek işletme konumundadır.

750 Milyon Dolarlık İthalatın Önüne Geçiliyor

Bakır temininde yüzde 90 dışa bağımlı olan Türkiye'de 500 bin ton katot bakır tüketimi söz konusu. Yüzde 90 oranında yurt dışından ithal edilen bu değerli metal, ülke sanayicisine sunularak, yaklaşık 750 milyon doların, ithalat yoluyla yurt dışına gitmesinin önüne geçiliyor. Türkiye'de yaklaşık 150 bin ton civarında katot bakır üretilmekle birlikte burada cevherden üretim gerçekleştiren ilk ve tek firma Cengiz Holding bünyesindeki Samsun Eti Bakır’dır.

Bu amaçla mevcut durumda yıllık 400.000 ton bakır konsantresi işlenerek LME Grade A spesifikasyonlarına sahip 70.000 ton katot bakır üretilmekte ve bunun yanında yıllık 600.000 ton sülfürik asit ve 600.000 ton gübre üretilmektedir. Ayrıca yeni kurulacak olan liman işletmeleri, fosforik asit ve gübre tesisleri ile birlikte işletmenin üretim kapsamı daha da genişleyecektir.

Binlerce Kişiye İş İmkânı Sağlıyor

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 2016 yılında 254. sırada yer alan Eti Bakır A.Ş. bugün, Samsun, Küre, Murgul, Halıköy ve Espiye işletmelerinde toplam 2500 kişi doğrudan çalışıyor ve buna dolaylı istihdam eklendiğinde sayı 10 bine kadar yükseliyor. Tüm bu süreçte çalışanlara verilen sürekli gelişime yönelik eğitimler sayesinde nitelikli iş gücünün artırılması konusunda da önemli katkılar sağlanmaktadır. Ayrıcaçalışma süresi boyunca işletme ve bakım için gerekli ekipmanların önemli bir bölümü bölgeden sağlanmakta olup bölge ekonomisine katkıda bulunulmaktadır.

Doğaya Saygılı Sürdürülebilir Madencilik

İşletmenin devralınmasıyla sürekli iyileştirme felsefesi ile birlikteönemli iyileştirme çalışmaları başlatılmış ve bu sayede işletmedeki üretim verimliliğinin arttırılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve bunlara paralel olarak işletmedeki prosesler sonucunda alıcı ortama verilen çevresel kirleticilerin mevzuatla uyumunun sağlanması hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalarda, ulusal mevzuatların yanında en iyi uygulanabilir teknikler ve Avrupa Birliği Direktifleri de göz önünde bulundurulmaktadır.

Çevresel yatırımlar kapsamında atıksu arıtma tesisleri, baca gazı arıtma tesisi, düzenli atık depolama tesisleri oluşturularak Çevre Kanunu kapsamında belirtilen tüm şartlar yerine getirilmiştir. Bu doğrultuda, Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve Sıfır Atık Belgesi alınmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda uluslararası standartlarda faaliyet gösteren işletme ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 entegre yönetim sistemi belgelerine sahip olmuştur.

Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi Hakkında:

Karadeniz Bölgesindeki bakır cevheri yataklarını değerlendirmek ve Blister bakır üretmek amacı ile Samsun’un doğusunda, Tekkeköy ilçesinde bakır işletmeleri kuruldu. 23 Ocak 1973 günü fırının ateşlenmesiyle izabe tesisleri, 1975 yılında ise sülfürik asit üretim tesislerinin kullanımı başladı. Özelleştirme kapsamında 2004 yılında devir alınan tesis, faaliyetlerine Cengiz Holding bünyesinde, Eti Bakır A.Ş. adı altında devam ediyor. Ülkemizin cevherden bakır elde eden tek fabrikası konumundaki Eti Bakır Samsun Tesisi, günün teknolojik şartlarına uyum sağlayabilmek ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmek amacı ile devamlı olarak yatırımlar yapıyor, ülke ve özellikle Samsun ekonomisine ciddi oranlarda katkı sağlıyor. Ayrıca çevreye duyarlı bir işletme olan Eti Bakır A.Ş., en son teknoloji ile donatılmış arıtma ve geri kazanım tesisleri yatırımlarını da devreye alıyor.

Fizibilite çalışmaları 2008 yılının ikinci yarısında başlatılmış olan bakır elektroliz tesisi, 2011 yılı başında anot bakır üretimine paralel olarak devreye girdi. Bu dönemde izabe tesislerindeki geniş kapsamlı bakım ve modernizasyon çalışmaları da tamamlandı ve 180ton/şarj döküm kapasiteli anot döküm çarkı tesise eklendi. İzabe tesislerinde üretilen %99–99,5 bakır içeren anotların elektroliz tesislerinde rafinasyonu sonucu, %99,99 saflıkta elektrolitik katot bakır üretimi gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 10.000 m2 kapalı alana kurulmuş olan ve 588 adet üretim havuzu barındıran elektroliz tesisi, 70.000 ton/yıl katot bakır üretim kapasitesiyle Türkiye’deki en büyük ve modern bakır elektroliz tesisi olma özelliği taşıyor. Üretilen katot bakırlar; LME Grade A spesifikasyonlarına sahip. Elektroliz Prosesine ait parametrelerin izlenmesi ve kayıtlarının tutulması ile üretim makinelerinin kumanda ve kontrol işlemleri; merkezi bir kontrol odasından yapılabiliyor ve böylece, üretilen katot bakırın kalitesi sürekli müşterilerimizi tatmin edici düzeyde tutuluyor.