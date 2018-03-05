ÇEVKO Sürdürülebilir Sanayiyi Ödüllendiriyor ÇEVKO tarafından sürdürülebilir hayata katkılarıyla öne çıkan ve Türkiye'de Yeşil Nokta markasını kullanan firmaların katılımına açık olarak düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri için başvuru süreci başladı. Bu yıl 4üncü kez düzenlenen ödüller için başvuru süreci, 11 Mayıs 2018 günü sona erecek. Başvurular www.yesilnoktaodulleri.org internet sitesi üzerinden online yapılabiliyor.

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri için başvuru süreci başladı. Sürdürülebilir hayata katkılarıyla öne çıkan ve Türkiye'de Yeşil Nokta markasını kullanan firmaların katılımına açık olarak düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, sanayi kuruluşlarının çevre sürdürülebilirliğine katkılarını teşvik etmeyi amaçlıyor.



2014’den bu yana düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'nin 2018 yılı başvuruları 5 Mart-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Daha önce ödül alan firmalar arasında, Abdi İbrahim, Akçansa, Anadolu Efes, Boyner, Coca-Cola, Eczacıbaşı Girişim, Frito Lay, Kurtsan İlaçları, Nestle Waters, PepsiCo Türkiye, Procter & Gamble, Şişecam, Tetra Pak, Tofaş ve Unilever gibi ülkemizin önde gelen kuruluşları yer alıyor.



Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün büyüyen ve güçlenen Yeşil Nokta ailesi üyelerinin çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarını kamuoyuna duyurmayı hedefliyor. Ödül sürecine katılan ve belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşların, yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendirmek ve aynı zamanda piyasaya süren konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara özendirmek ve teşvik etmek de ödüllerin hedefleri arasında yer alıyor.



Sadece Yeşil Nokta kullanım sözleşmesi olan firmaların katılımına açık olan Yeşil Nokta Ödülleri, Atık Yönetimi Uygulamaları, Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları ve Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları kategorilerinde düzenleniyor.



Yarışmanın jürisi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Sıfır Atık Yönetimi Şb. Müdürlüğü, ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneği, Boğaziçi Üniversitesi - Çevre Bilimleri Enstitüsü, ÇEVKO – Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, EGD - Ekonomi Gazetecileri Derneği, İSO - İstanbul Sanayi Odası, Çevre ve Enerji Şube Müdürlüğü, SKD – İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, TOBB - Ambalaj Meclisi, Yeditepe Üniversitesi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor.