Çevre dostu binasıyla LEED GOLD Sertifikası aldı

Türk Ytong’un yeni yönetim merkezi binası Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen “LEED Gold” sertifikasını almaya hak kazandı.



Çevre dostu ürünleri ve üretim teknolojisiyle, ülkemizde sürdürülebilir yapılaşmayı destekleyen ve yeşil binalara katkı sağlayan Ytong, tüm yeni yatırımlarını yeşil bina kriterlerinde inşa ederek sertifikalandırıyor ve bu alanda örnek çalışmalar yürütüyor.



İstanbul Maltepe’de bulunan Ytong Yönetim Merkezi, yapılaşmanın çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi hedefiyle LEED kriterlerine uyum sağlanarak tasarlandı ve inşa edildi. Uygulanan stratejiler ve kullanılan sistemler ile bina işletim giderleri azaltılırken, bina kullanıcılarının konforu artırıldı, enerji ve su tasarrufu sağlanarak giderler düşürüldü.







LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) olarak adlandırılan sertifika sistemi, binalarda tasarım, inşaat ve sonrasındaki operasyonel çözümler konusunda standartları bulunan, uluslararası bir sertifikasyon sistemi olarak tanımlanıyor. Sistem, USGBC (ABD Yeşil Bina Konseyi) tarafından yönetilip geliştiriliyor.



LEED Sistemi kapsamında Ytong Yönetim Merkezi’nde uygulanan sürdürülebilir stratejiler ve çözümlerden bazıları şöyle:

Toplu taşıma imkanlarına yakın bir noktada yer seçilerek, bireysel araç kullanımı azaltıldı, bisiklet kullanımı ve araç paylaşımı gibi diğer alternatif seçenekleri teşvik edici imkanlar sayesinde ulaşım kaynaklı karbon emisyonları düşürüldü.

Binada enerji harcayan tüm sistemlerde, enerji verimliliğine önem verildi. Kullanılan verimli ve ileri teknoloji ürünü su armatürleri ile su tüketiminde yüzde 40’ın üzerinde tasarruf hedeflendi.

Binada atık geri dönüşüm noktaları oluşturuldu. "Çevresel Ürün Beyanı" yani EPD belgesine sahip malzemeler kullanılarak, üretim safhasından itibaren çevreye etkisi azaltılmış ürünler tercih edildi.

Isıtma ve aydınlatma sistemlerinde bireysel kontrole önem verilerek hem enerji tasarrufu hem de iç yaşam kalitesinin artırılması hedeflendi. Havalandırma, temiz hava ve iç mekan termal konfor tasarımı konularında yapılan uygulamalarla kullanıcıların sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamaları sağlandı.

Yapı malzemeleri sektörünün lider kuruluşu Türk Ytong’un yeşil bina ve sürdürülebilir yapılaşma konusunda birçok öncü çalışması bulunuyor: 2011 yılında ürünlerine çevre etiketi (EPD) alarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Türk Ytong, 2015 yılında İstanbul-Çatalca’da kurduğu fabrikasına BREEAM sertifikası alarak dünyanın ilk ve tek yeşil bina sertifikalı Ytong üretim tesisini açmıştı. Kocaeli-Dilovası’nda geçtiğimiz Eylül ayında üretime başlayan yeni Ytong üretim tesisinin de BREEAM sertifikalandırma süreci devam ediyor.