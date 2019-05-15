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CHP, Perpa'da iş insanlarıyla buluşacak

CHP Ekonomi Masası Perpa Buluşması, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü CHP'li milletvekillerinin de katılımıyla gerçekleşecek.

CHP, Perpa'da iş insanlarıyla buluşacak
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CHP Ekonomi Masası Perpa Buluşması 16 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 13:30'da Perpa B Blok Mithat Yümlü Konferans Salonu’unda gerçekleşecek.

Perpalı iş insanlarının buluşacağı CHP Ekonomi Masası Perpa Buluşması etkinliğine CHP Tekirdağ Milletvekili,Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP Bursa Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP İstanbul Milletvekili Memet Akif Hamzaçebi ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Iş InsanıPerpaCHP
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