Çiftlik kursa da gözü madencilikte

Son İMİB seçimlerinde yarıştığı liste kazanamayınca bir süre kendisini doğaya veren Ali Kahyaoğlu, binbir zorlukla kurduğu Esat Bey Çiftliği'nde sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. Bizim ziyaret ettiğimiz gün kimsesiz çocuklar korucuyu anneleri ile birlikte çiftlikte ağrılanıyordu. Ali Kahyaoğlu, hemen her hafta böyle grupları ağırladıklarını önümüzdeki hafta ise yüz çocuğa birden ev sahipliği yapacaklarını anlattı.

BAŞKAN REÇELİ KENDİ YAPIYOR

Çiftlikte tavuk, oğlak, eşek, at, köpek, ördek, kaz gibi birçok hayvan bulunuyor. Çocukların bir günlüğüne de olsa köy hayatını yaşayabilecekleri bir ortamı Ali Kahyaoğlu kurmuş. Mermer sektörünün duayen ismi olan ve birçok ismi İMİB'e kazandıran Kahyaoğlu, sektörden uzak kaldığı dönemi böyle değerlendirmeye karar vermiş. Çiftlikte çeşitli gupları ağırladıklarını anlatan Kahyaoğlu'na, Cumhuriyet Köyü Muhtarı da destek veriyor. Ziyaretimiz sırasında bize kendi elleriyle yaptığı reçellerden tattıran ve yine çiftlikteki gezen tavukların yumurtasından kendi hazırladığı omleti ikram eden Kahyaoğlu, ihracatçılar birliğindeki konulara da biraz değindi ve, "Biz birliği kurduğumuzda 20 kişi zor oy kullanmaya geliyordu. Şimdi yüzlerce kişi geliyor. Bugün görevde olanları ben sektöre kazandırdım. Önümüzdeki seçimlerde aday olduğumu sosyal medyamda ilan ettim" dedi.

GEZEN TAVUK KONUSUNDA HASSAS

Ali Kahyaoğlu'nun çiftlikte en çok önemsediği iş ise serbest gezen tavuklar. Çiftliğinde civciv üretimi yapan ve tavuklarını sebze ile besleyen Kahyaoğlu, "İçerisinde yapay ve kimyasal madde bulunduran hiçbir ürünü satmıyoruz. İsteyenler kümesten yumurtaları kendileri toplayabiliyorlar. Meşrubat olarak kendi yaptığımız meyve suyu ve ayranı bir de sade sodayı ikram ediyoruz. Şişirilmiş tavuk eti gibi ürünleri de mutfakta bulundurmuyoruz. Kahvaltıda bahçede yetiştirdiğimiz domates, salatalık, biberi ve tereyağını misafirlere sunuyoruz. Buraya gelen müşteriler en çok elma, ayva sirkesini ve benim yaptığım vişne reçelini satın alıyorlar. Bu çiftliği kurmamdaki temel amaç insanlara doğal beslenmeyi ve çocuklara da hayvan sevgisini aşılamak. Şehir hayatında çocuklar, hayvanlardan ve hayvan sevgisinden uzak kalarak büyüyor, herkesin imkânları eşit olmadığı için çocuklar buraya gelerek hayvanları sevip keyifli vakit geçirebiliyorlar. Süt içmeyi sevmeyen çocuklara 15 gün boyunca düzenli süt içmesi karşılığında civciv hediye ediyorum" diye konuştu. Recep Erçin/Aydınlık





