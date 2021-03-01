Çin Kapısını Muratbey’e Açtı

Türkiye’nin yerli ve milli peynir markası Muratbey, gerçekleştirdiği ihracatlar ile ülke ekonomisine döviz katkısı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Muratbey, Çin’e de ilk peynir ihracatını yaptı. Dört kıtaya yayılan ihracat ağına Çin’i de ekleyen Muratbey, bu ülkeye ihracat izni alabilen sayılı firma arasında yer alıyordu.

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Çin pazarına girişin sektör için olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Çin ile anlaşmaya varılmıştı. Muratbey olarak biz de, süt ihracatı izni alan ilk 54 firma arasına girmenin gururunu yaşadık. Şimdi de bu çok önemli pazara ilk ihracatımızı yapmanın sevincini yaşıyoruz. Türkiye’nin üretim potansiyeli ve sanayi altyapısı Çin’e süt ürünleri ihracatı için uygun” dedi.

Çin pazarıyla büyümeye devam

Necmi Erol, yenilikçi Muratbey’in yenilikçi peynirlerinin yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük bir beğeniyle tercih edildiğini de sözlerine ekleyerek, “Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere yurt dışı pazarlarda kendi markamızla ve Türkiye’de üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle rekabet ediyor olmak bizim için gurur verici. Bugün Avrupa’da Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere, pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika ve Avrupa pazarlarında istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyoruz. Muratbey, ihracat yelpazesine kattığı Çin ile yenilikçi ürünleriyle yatay ve dikey büyümesini devam ettirecek. Bulunduğumuz her ülkede marka yatırımları yaparak peynirlerimizi herkese tanıtmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.