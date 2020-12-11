CNR ve Medya Fors bir ilke imza attı birlikte kuvvet doğdu

Fuar, oluşturulan bu sinerjiyle birlikte, pandemi önlemlerinin başarıyla uygulandığı bir ortamda, 39.564 profesyonelin ziyaretiyle sonuçlandı.

Medya Fors organizasyonu ve Ulusal Franchising Derneği’nin (UFRAD) desteği ile 17 yıldır düzenlenen Bayim Olur Musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, bu yıl pandemi döneminde dünyada açılan ilk ve tek franchise Fuarı olarak yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyle katılımcılarının yüzünü güldürdü. Bayim Olur Musun? pandemi öncesinde katılımcı sayısı ve metrekare bazında Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük franchise fuarı konumunda olup, 2021 yılında 01-04 Eylül'de CNR Expo da yine Food İstanbul ile eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Fuara, Ufrad seminerleri kapsamında,Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen etkinlikler damgasını vurdu.

Franchising ve markalı bayilik alanında Türkiye’nin ilk ve tek fuarı Bayim Olur musun etkinlikleri ile de dikkat çekti. Güvenilir Ürün Platformu ve Adres Patent desteği ile düzenlenen Pandemi’de Markalaşma: Türk markaları dünyaya açılıyor başlıklı panelde tescil ve patent ile markaların koruma altına alınmasından bayilik veren firmaların başarı hikayeleri ne kadar firmalarda markalaşma süreci masaya yatırıldı. Panel sonrasın ürün güvenliği konusunda başarılı çalışmalar yapan kişi ve kurumlara teşekkür sertifikası verildi. Etkinlik detaylarının devamı için tıklayınız...

20 ülkeden 2.000’i aşkın marka CNR Food İstanbul’da yerini aldı.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu (TGDF), Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER), Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, bu yıl yaklaşık 20 ülkeden 2.000’in üzerinde markaya ev sahipliği yaptı. 100’ün üzerinde ülkeden 39 bini aşkın sektör profesyonelinin ziyaret ettiği fuar, global ticarete yeni bir boyut kazandırırken, bu yıl ilk kez özel izinle açılan Gurme Lezzetler ve Alkollü İçecekler bölümü, gerek ziyaretçilerden gerekse sektör profesyonllerinden tam not aldı.