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Collezion ve Mendo'dan haber var

Collezion ve Mendo Çamaşır ile ilgili konkordato süreçlerinde yeni gelişmeler var. Ekrem Akyiğit’e ait Collezion’nun son durumundan bahsedelim.

Collezion ve Mendo'dan haber var
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Konu konkordatodan açılmışken hazırgiyim sektörünün iki markasıyla ilgili de bir gelişmeyi aktaralım. Collezion ve Mendo Çamaşır ile ilgili konkordato süreçlerinde yeni gelişmeler var. Önce Ekrem Akyiğit’e ait Collezion’nun son durumundan bahsedelim. 18 Haziran 2019 tarihinde Akyiğit Mağazacılık için bir yıllık kesin mühlet kararı alınmıştı. Bu karar sonrasında büyük alacaklıların içinde bulunduğu bir Alacaklılar Kurulu oluşturuluyor. Aradan geçen sürede şirketten alacaklı olanlar konkordato komiserlerine isimlerini yazdırdılar. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 19 Ocak 2020 tarihinde Alacaklılar Kurulu’nu oluşturmuş. Kurulun ilk sırasında rehin alacaklarına istinaden Türkiye İş Bankası bulunuyor. Kamu tarafında Sosyal Güvenlik Kurumu da kurulda temsil ediliyor. Ayrıca Reyhan Moda Tekstil, Troya İthalat, Multi İstanbul Emlak Geliştirme de yer alıyor.

Mendo’s markasıyla bilinen Mendoğlu çamaşırları sanayi ve ticaret Limited Şirketi’nin davası ise İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülüyor. Mahkeme 30 Ocak 2020 tarihli duruşmada şirketin konkordato talebini reddetmiş. Bu karar doğrultusunda şirket üzerindeki tüm tedbirler kaldırılmış. Haliyle konkordato komiserlerinin görevleri de sonlandırılmış. Koruma kalkanı kaldırılan şirket umarız yolunu sağlıklı bir şekilde devam ettirir…PARA DERGİSİ

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Anahtar Kelimeler:
Alacaklılar Kurulu OluşturulduCOLLEZİNONE VE MENDO
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