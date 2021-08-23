CYCE’NİN Afrika açılımı

Bir süredir Türkiye’de resmi ziyaretler yürüten Afrika ülkesi Sierra Leone Cumhurbaşkanı Dr. Julius Maada Bio, Türk işadamı Hasan Karaozan ile Çıragan otelince bir araya geldi.

Dünyanın en önemli sorunlarından biri olan ve son dönemde yaşanan üzücü doğa olayları sonrasında gündemin üst sıralarına yerleşen ‘küresel ısınma ve karbon salınımı’ ile mücadele etmek için Crypto Carbon Energy A.Ş. tarafından geliştirilen dijital varlık CYCE, Kazakistan, Gambia’nın ardında Sierra Leone Merkez Bankası ile çalışmak için görüşmelere başlandı.

Yaklaşık iki saat görüşmeden sonra Bir açıklama yapan Crypto Carbon Energy A.Ş CEO’su Karaozan, ‘Sierra Leone Cumhurbaşkanı Dr. Julius Maada Bio ile yapılan görüşmenin çok iyi geçti, Sierra Leone Merkez bankası ile işbirliği yapmak istediğimizi anlattım. Amacımızın daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için olduğunu, bu digital varlığın insanlığa ve Dünya’ya faydalarını anlattım. Sayın Cumhurbaşkanı ülkesine döner dönmez kurmayları ve merkez bankası genel müdürü ile hemen bir toplantı yapacağını, en kısa sürede bizi ülkelerinde misafir etmek istediğini belirtti.