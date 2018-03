Daikin "Kadın Yapar!" dedi Daikin, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü iklimlendirme sektöründe tabuları yıkan kadın bayileri, teknisyenleri ve çalışanları ile birlikte kutladı. Sakura Kadın Teknisyenler Programı’nı tamamlayarak iş başı yapan teknisyenlerini sektör ile tanıştıran Daikin, ‘erkek egemen’ olarak bilinen iklimlendirmede kadın istihdamını desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

Kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla başlatılan Sakura Kadın Teknisyenler Programı’nın ilk katılımcıları iş başı yaparken, Daikin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü ‘erkek egemen’ bir sektör olarak bilinen iklimlendirmenin öncü kadınları ile birlikte kutladı. Bu anlamlı günde Sakura Teknisyenler Programı’nın lansmanını yapan Daikin, kadınları iklimlendirme sektörüne kazandıran programlarına devam edeceğini duyurdu.





8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Daikin’in Levent’te bulunan deneyimleme merkezi fuha İstanbul’da düzenlenen lansman, kadın teknisyenlerin yanı sıra kadın bayiler ve çalışanların katılımı ile gerçekleşti. Katılımcılar gibi tüm konuşmacıların da kadınlardan oluştuğu etkinlikte, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, şunları söyledi: “Bu yıl 8 Mart’ı aramıza yeni katılan Sakura Teknisyenlerimiz ile kutlamaktan dolayı ayrı bir gurur duyuyoruz. Kadınların mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak iş gücüne katılmalarını desteklemek amacıyla yürüttüğümüz programların sonuçlarını almaya başladık. Kurum felsefemizde yer aldığı gibi içinde yaşadığımız topluma değer katan ve çalışanlarına fırsat eşitliği sunan bir şirket olarak, kadınlarımızı desteklemek, onları ekonomiye ve sektörümüze kazandırmak bizim için çok önemli.”





KADINLAR TALEP ETTİ, DAIKIN GELİŞTİRDİ





Daha önce Sakura Kadın Girişimci Programı ile ‘erkek egemen’ olarak bilinen iklimlendirme sektörüne üniversite mezunu genç bayiler kazandırdıklarını hatırlatan Önder, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün her biri ile gurur duyduğumuz 22 Sakura kadın bayimiz başarıları ile kendileri gibi kariyerine yön vermek isteyen kadınlara örnek oldu. Bu programdaki başarımız hem iklimlendirme sektöründe hem de kadınlarımız nezdinde karşılığını buldu ve bizden üniversite mezunu olamayan kadınlarımızı da kapsayan eğitim ve iş programları oluşturmamız yönünde bir beklenti oluştu. Biz de aynı fikirdeydik; neden kadınlarımız bu sektörde daha çok yer almasın? Ofiste ve fabrikada başarı ile çalışan kadınlarımız neden teknisyen de olmasın? Sakura Kadın Teknisyenler Programı bu soruların yanıtı oldu. Ve ilk eğitim programımızı tamamlayan teknisyenlerimiz sektörümüzde ‘erkek işi’ diye bilinen bir alanda mesleklerini icra etmeye başladı.”





13 İLDE, 23 KADIN TEKNİSYEN İŞBAŞI YAPTI

Sakura Kadın Teknisyenler Programı’nın ilk katılımcıları olarak 13 farklı ilden 23 kadın teknisyenin işbaşı yaptığını açıklayan Önder, bu konuda şu bilgileri verdi: “Başlangıçta bu programı pilot şehirler olarak İstanbul, İzmir ve Ankara’da deneyelim, diye düşünmüştük. Ancak Bursa’dan Konya’ya, Mardin’den Diyarbakır’a kadar 13 farklı ilden başvuru aldık. Programı 3 kişi ile başlatırız daha sonra yaygınlaştırırız derken; yola 23 kadın teknisyen ile çıktık. Her biri çok başarılı, azimli ve yetenekli bu kadınlarımız ile sektörümüze yepyeni bir sayfa açtık. Onlar sadece kendi hikayelerinin kahramanı değil, aynı zamanda hem sektörümüz hem de ülkemiz için öncü ve örnek kadınlar. Daikin Türkiye olarak Temmuz 2011’de yola çıkarken şirket bünyesinde 54 olan kadın çalışan sayımız bugün 330’a çıktı. Sadece beyaz yakalı çalışan sayımızda değil, mavi yakalı çalışan sayımızda da artış söz konusu. Hatta bünyemizde çalışan çok başarılı kadın kaynak ustalarımız var.Bu kadın çalışanlarımız başarılarıyla dünya çapında ödüller kazandılar. Daikin olarak bir yandan fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda hem beyaz hem de mavi yakalı kadın çalışan oranımızı yüzde 30’lardan daha yukarı çıkarmak için çalışırken, diğer yandan kadınların mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak işgücüne katılımlarını desteklemeye devam edeceğiz.”

HEDEF 2 YILDA 100 KADIN TEKNİSYENE ULAŞMAK

Daikin Türkiye Akademi’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Yeşilyurt ise “Sakura Kadın Teknisyenler Programı ile hedefimiz 2020 yılında 100 kadın teknisyenimizle birlikte sahada hizmet vermek” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Eğitimlerini ve stajlarını tamamlayan 23 kadın teknisyenimiz Daikin servislerinde çalışmaya başladı. Şu anda ekipleriyle birlikte şantiyelere, evlere giderek kurulumlarda yer alıyor, arızaları gideriyor, proje ve denetleme faaliyetlerine katılıyorlar. Kimi henüz 20 yaşında, kimisi 40’larının başında. Kimisi lise mezunu kimisi de üniversite. En büyük sermayeleri kendilerine duyulan güven. Aileleri, arkadaşları onlara güveniyor. Biz de çok güveniyoruz. Gittikleri yerlerde başlangıçta yadırgayanlar, şaşıranlar oluyor, ancak onların çalışma azmi ve kararlılığı bunları takdire, teveccühe dönüştürüyor. Projemizin detayını öğrenen birçok müşterimiz teknisyenlerimizi cesaretinden dolayı kutluyor ve manevi destek oluyor. Özellikle kadın müşterilerimiz, Sakura teknisyenlerimize güvenlerini ve onlarla gurur duyduklarını dile getiriyor. Bu durum hem teknisyenlerimizi hem de bizi motive ediyor. Kadınların iş gücüne katılımını desteklemeyi, iklimlendirme sektöründe ‘erkek alanı’ olarak bilinen teknisyenlik görevine kadınların da dahil olmasını sağlamayı amaçladığımız bu programı bir sosyal sorumluluk olarak ele alıyoruz. Rol model olarak gerek iklimlendirme sektöründe gerekse benzer alanlarda diğer kadınları cesaretlendirecek öncü kadınlar olan teknisyenlerimiz ile birlikte Türkiye’de, hatta dünya iklimlendirme sektöründe kadınlara yepyeni kulvar açmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”





Düzenlenen etkinlikte ayrıca Daikin’in en eski kadın bayisi Nejla Dinç, Sakura Girişimci Bayi Melike Gülbahçe ve Sakura Teknisyeni Yıldız Balaman kendi deneyimlerinden yola çıkarak, kadınların iş yaşamındaki yerini değerlendirdi. Sakura benzeri programların artmasının kadın emeğinin ekonomiye kazandırılmasında önemli olduğunu vurgulayan konuşmacılar, kadınların kendilerine duydukları güven ile her işi başarabileceklerini dile getirdi.

Etkinlik kapsamında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na bağış yapılarak katılımcılara bağış sertifikası hediye edildi.

“YAPARIM” ŞARKISI SOSYAL MEDYADA

Sakura Kadın Teknisyenler Projesi için müzisyen Dilek Kavraal “Yaparım” adlı özel bir şarkı besteleyip seslendirdi. Daikin, proje için hazırlanan filmi de Dünya Kadınlar Günü’nde sosyal medyadan paylaştı.Yönetmenliğini yine Dilek Kavraal’ın yaptığı ve #BenimKızımYapar, #BenimEşimYapar ve #BenimAnnemYapar hashtagleri ile paylaşılan film, büyük ilgi gördü.