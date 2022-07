Değerlendirilemeyen En Büyük Kaynak: Kadınlardır Girişimci İş Kadınları Derneği (GİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, pandemi ile beraber düşen kadın istihdamı ve azalan kadın girişimci sayısı nedeniyle hükümetin önlem alması gerektiğini belirterek, “Kadın girişimcilere vergi indirimi ve kadın çalışanların sayısını artırmak için yeni teşvikler bekliyoruz” dedi. Türkiye’de iş yaşamında kadının yerinin zaten düşük olduğunu ifade eden GİFED Başkanı Serter, “Pandemi ile beraber bu makas daha da açıldı. Bunu geri döndürecek önlemler alınmalı. Ekonominin değerlendirilemeyen en büyük kaynağı maalesef kadınlar. Bunu hem devlet hem özel sektör görmeli. Girişimci kadınlar için yeni vergi indirimleri ve teşvikler, kadın istihdamı için işverenlere yeni destek paketleri açıklanmalı” dedi. Her mahalleye kreş Kadınların iş yaşamında daha görünür olması ve ülke ekonomisine katkılarının daha da artırılması için bir çok çalışmanın yapılabileceğini söyleyen GİFED Başkanı Serter, “Kadını eve bağlayan en büyük etkenlerden birisi kreş eksikliği. Çocuk sorumluluğu maalesef tek yönlü olarak kadının sırtında olduğu için çocuğunu bırakacak yer bulamayan kadınlar iş yaşamından kopmak zorunda kalıyor. Bunu değiştirmek için hem zihniyet değişikliğine hem de kısa vadede bu zihniyet değişimini tetikleyecek önlemlere ihtiyacımız var. Şirketlerin kreş açması teşvik edilmeli. Belediyelerimiz de kreşler açıyor ama bunun her mahalleye yayılması gerekiyor. Bu adımlar kadının iş hayatında daha çok yer almasını sağlayacak en güçlü adımlardan biri olacak” dedi. “Kadınları tercih eden işletmelere vergi ve SGK indirimi yapılmalı” Öte yandan bir çok kadının yeni fikirlerle iş yaşamında girişimci olmak istediğini ancak doğru teşviklere ulaşamadıkları için bir çok girişim projesinin başlamadan öldüğünü vurgulayan Serter, “Kadın beyni son derece komplike ve konuları eşgüdümlü olarak etraflıca düşünebilme yeteneğine sahip. Bu anlamda kadın girişimcilerin desteklenmesi hem ülke ekonomisi için önemli hem de toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında önemli bir adım. Fakat baktığımızda, Türkiye’de kadın girişimcilere ve kadın istihdamına, sağlanan vergisel ve diğer avantajlar neredeyse yok denecek kadar az. Ayrıca kadının yükselmesi ve yönetim kurullarında kadın temsili için de yasalaştırılmış kotalar söz konusu değil. Dünyada ise olumlu örnekleri görebiliyoruz. Örneğin hükümetler tarafından başlatılan ilk cinsiyet kotası Norveç’de uygulanmaya başlandı. Geçen yıl Almanya’da en az 4 yönetim kurulu üyesi olan şirketlerin üyelerinden 1inin kadın olma zorunluluğu getirildi. İspanya’da şirketler yönetim kurulundaki üye dağılımını her iki cinsten biri en az %40 olacak şekilde değiştirmek zorundalar. Ülkemizde ise kadına yönelik destekler yetersiz ve bunlara ulaşma noktasında kadınlarımız zorlanıyorlar. Ekonominin düzelmesi için ülkelerin kadının potansiyelini görmesi ve bu potansiyelden yararlanması şart’ dedi. Bundan Türkiye ekonomisinin de kazançlı çıkacağını vurgulayan Serter, “Kadınlarımız da kazançlı çıkacak. Burada kazan kazan durumu var, Türkiye olarak bunu ıskalamamalıyız. Çok büyük bir iş gücü atıl vaziyette duruyor. Bunu harekete geçirmek mecburiyetindeyiz”. Kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını artımak üzere bir an önce kolaylaştırıcı önlemler alınmalı ve yeni teşvik paketleri ile kadınlarımız iş yaşamına kazandırılmalı. Kadınların iş hayatında tercih edilmesi için de kadın çalıştıran işverenler SGK ve vergi indirimlerinden yararlandırılmalıdır. Girişimci İş Kadınları Federasyonu olarak tüm derneklerimizle konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

14 Temmuz 2022 Perşembe 17:47