DEİK'in İş Forumu gezisi iptal oldu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brezilya, Uruguay, Venezuela resmi ziyareti kapsamında 5-10 Şubat 2018 tarihlerinde Brezilya-Montevideo-Karakas İş Forumları düzenleyecekti. İş Forumları ve geziye ilişkin 25 Ocak'ta DEİK üyelerine bir duyuru geçilmişti. 30 Ocak akşamı DEİK'ten geçilen ikinci duyuruda seyahatin iptal olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin Harekatı nedeniyle resmi ziyaretini erteleyince DEİK'te İş Forumları'nı iptal etti. Edindiğimiz bilgilere göre DEİK'in gezisine iş dünyasında yoğun talep oluşmuştu. Yoğun ilginin TİM, TOBB seçimleri öncesi iş dünyasının Erdoğan'a yakın görünmek için olduğu söyleniyor.

