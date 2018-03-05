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Demirören Holding'te üst düzey atama

emirören Holding Enerji Grubu (Total, Milangaz, Moil, Türkpetrol) Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü, Sinem Akgül Yılmaz Oldu

Demirören Holding'te üst düzey atama
Kariyer Yolculuğu
İş hayatına 2004 yılında Akbank’ta Kredi Kartlarından Sorumlu Ürün Müdür Yardımcısı olarak başlayan Yılmaz, ardından Telekomünikasyon sektörüne geçerek, 2010-2016 yılları arasında Turkcell’de Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.
Son olarak 2016 senesinde Multinet UP şirketinde Grup Pazarlama Müdürlüğüne getirilen Yılmaz, Kasım 2017 tarihinde Demirören Holding bünyesinde Total, Milangaz, Moil ve Türkpetrol markalarından sorumlu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü olarak atandı.

Eğitim Hayatı
Galatasaray Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yılmaz, aynı zamanda University of Paris I Panthéon-Sorbonne Uluslararası İlişkiler Programını tamamladı; Yılmaz, yüksek lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesinde, Executive MBA alanında yaptı.
Evli ve bir çocuk sahibi olan Yılmaz, iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor.
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