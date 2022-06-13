Deniz üstünde 12 bin litre kahve ve 10 ton dondurma satmayı hedefliyor!

Yenilikçi ürünleri, yaratıcı konseptleri ve hayatı kolaylaştıran teknolojileri ile kişiselleştirilmiş deneyimler sunan Kahve Dünyası Algötür, her geçen gün misafirleriyle buluşma noktalarını artırıyor. Sadece karada değil denizde de misafirleriyle buluşma noktası olarak tasarlanarak hizmet vermeye devam eden Kahve Dünyası Algötür Tekneleri; Marmaris, Bodrum ve Göcek koylarında demirleyen teknelere en sevilen lezzetlerini ulaştırarak denizin ortasında da kahveden dondurmaya birçok lezzetiyle keyif yaşatıyor.

Geçen yaz denizde 6 bin litre kahve, 5 ton dondurma tüketildi

Geçen sene tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kahve Dünyası Algötür Tekneleri, denizin ortasında 7 binin üzerinde sipariş aldı. Tekneler yaklaşık 6 bin litre kahve ve 5 bin ton dondurmayı tatilcilerle buluşturdu. Bu yıl daha fazla tekne severe ulaşmayı planlayan Kahve Dünyası Algötür Tekneleri’nin hedefi, 12 bin litre kahve ve 10 ton dondurmayı sevenleriyle buluşturmak.

Kahve Dünyası Algötür Tekne hizmetinden faydalanmak ve denizin ortasında Kahve Dünyası’nın özgün lezzetleriyle keyfine keyif katmak isteyenlerin Bodrum için 0850 288 10 22, Göcek için 0850 288 10 33, Marmaris için de 0850 288 10 44 numaralı telefonu arayıp sipariş vermesi ve konumlarını paylaşmaları yeterli oluyor.

Bu yaz 11 çeşit dondurma ile denizin ortasında doya doya dondurma keyfi

Kahve Dünyası Algötür Tekne, bu yıl ürün gamını daha da zenginleştiriyor. Soğuk içecekler kategorisinde Buzlu Latte çeşitleri olarak Zerdeçallı Soğuk Latte ve Fıstıklı Soğuk Latte, Buzlu Americano çeşitlerinden de Fındıklı Buzlu Americano, Karamelli Buzlu Americano ve Vanilyalı Buzlu Americano menüye yeni eklenen lezzetler arasında yer alıyor. Katkı maddesi, tatlandırıcı ve koruyucu içermeyen Kahve Dünyası dondurmaları bu yaz tam 11 çeşidiyle tatilcilere denizde de ulaşarakdaha çok lezzet deneyimi vadediyor. Kahve Dünyası dondurmalarında keçi sütü, tam yağlı Jersey inek sütü ve Kastamonu’nun dağlık bölgelerinde yetişen orkide bitkisinin köklerinden elde edilen özel salebin yanı sıra Altınmarka çikolatası, Gaziantep’in Barak fıstığı, yöresinden temin edilen kuru yemişler ve mevsiminde toplanmış meyveler kullanılıyor.Dondurma sevenler Kahve Dünyası dondurmalarını özel olarak hazırlanan 500g’lık paketlerde ve 2,5 kg’lıkkova boylarla da satın alabiliyor.

Fit lezzetlerden paket kahvelere ne istersen denizde!

Kahve Dünyası Algötür Tekne, tekne kahvaltılarına ayrı bir lezzet katan Kahve Dünyası’nın sevilen kruvasanı ve ekmeğini de donuk olarak, pişirilmeye hazır şekilde tatilcilere ulaştırıyor. Cold Brew, fit yaşama uyum sağlayan coldpress No serisi, özellikle spor yapanların tercih ettiği proteinli içecekleri yeniden yorumlayan PRO serisi çeşitleri iletatil keyfini taçlandıran Kahve Dünyası Algötür Tekne, deniz keyfiyle birleşen doğum günü ve özel gün kutlamalarına da Kahve Dünyası’nın enfes pastaları ve Cheescake’i ile eşlik ediyor.

Kahve Dünyası’nın formuna özen gösterenler için sunduğu Fit Lezzetler’den Şeker İlavesiz El Yapımı Müsli ve Granola, en değerli kahve çekirdeklerinden özenle hazırlanan paket kahveler, çikolata ve lezzetli atıştırmalıklar da lezzet tutkunlarını denizde de bekliyor.