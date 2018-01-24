Denizlili tekstilciler teknik destekle büyüyecek

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaptıkları başvuru sonucu kabul edilen "Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm" projesiyle kentteki tekstil firmalarının katma değeri daha yüksek ürünler elde etmesi için araştırma merkezi kurulacağını söyledi.

Erdoğan, DTO'da düzenlediği basın toplantısında, Rekabetçi Sektörler Programı'nın, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) mali iş birliği kapsamında 2007 yılından bu yana yürütüldüğünü, programla KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması ve kalkınmanın hedeflendiğini belirtti.

Programın 2014-2020 yıllarını kapsayan ve uygulaması 2026 sonuna kadar devam edecek ikinci döneminde, DTO olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Başkanlığına "Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm" projesiyle başvurduklarını dile getiren Erdoğan, projenin değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak desteklenmeye uygun bulunduğunu aktardı. Erdoğan, dün Ankara'da düzenlenen "Rekabetçi Sektörler 2. Dönem Çağrı Sonuçları ve Protokol İmza Töreni"nde operasyonel anlaşma metnini imzaladıklarını söyledi.

İmza attıkları tarihi protokolün Denizlili tekstilciler açısından önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki projemiz, 3 milyon avro bütçesiyle Denizli'de bugüne kadar yapılmış en yüksek bütçeli AB Projesi. 'Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm' projesiyle ilimizde tekstil firmalarının katma değeri daha yüksek ürünler elde etmesi için teknik tekstil konusunda araştırma merkezinin kurulması sağlanacak. Proje sayesinde tekstil firmalarının teknik tekstil konusunda bilgisini artıracak eğitimler, yüksek teknolojili ürünlerinin elde edilmesi için analizler ile bu ürünlerin üretimine yönelik firmalara danışmanlık hizmetleri, yurt içi ve dışındaki araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar, teknik inceleme ziyaretleri gerçekleştirilecek."

Projenin hedefi doğrultusunda ihtiyaçları belirlemek için anket yardımıyla veri toplamaya başladıklarını aktaran Erdoğan, "Firmaların konuya ilgi duyduklarını ve bilgi edinip projemize katılmaya istekli olduklarını gördük. Firmaların temsilcileri, teknik tekstil konusunda kendileri ve çalışanları için eğitim, ortak kullanıma açık bir laboratuvar ile kaplama ve kompozit ürünlerle ilgili cihazlara ihtiyaçları olduğunu belirtti." diye konuştu.