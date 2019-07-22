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Dev kurumun başkanı yaşamını yitirdi!

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Yukiya Amano'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Ölüm haberi IAEA'in üye ülkelere geçtiği bir notla duyuruldu.

Dev kurumun başkanı yaşamını yitirdi!
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BBC Türkçe'nin haberine göre, 72 yaşındaki Japon diplomat, iki yıl önce üçüncü kez dört yıllık bir dönem için göreve getirilmişti ve görev süresi 30 Kasım 2021'de dolacaktı.

Ancak geçen hafta, Amano'nun açıklanmayan bir hastalık nedeniyle görevi gelecek Mart ayında, planlanandan erken bırakacağı açıklanmıştı.

Amano'nun sağlığı, IAEA'in geçen Eylül ayında kurumun merkezinin bulunduğu Avusturya'da açıklanmayan bir tedavi aldığını açıklamasından sonra, görünür derecede kötüleşmişti.

Ancak Japon diplomat, IAEA'in faaliyetlerinin başında kalmayı ve kurumu yönetmeyi sürdürmüştü.

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