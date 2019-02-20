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Dev seyahat firması flas etti!

Ulusoy'un avukatı yaz sezonunun görülmesi için kesin mühlet talep etti. Mahkeme Ulusoy'un kesin mühlet talebini reddederek iflasına karar verdi.

Dev seyahat firması flas etti!
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Türkiye’nin en köklü otobüs firmalarından olan Ulusoy Seyahat’in marka hakkını alan ve konkordato başvurusu sonucu 3 ay mühlet verilen Ulusoy Ulaşım hakkında iflas kararı verildi.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Türkiye'nin en köklü otobüs firmalarından olan Ulusoy Seyahat'in marka hakkını alan ve konkordato başvurusu sonucu 3 ay mühlet verilen Ulusoy Ulaşım hakkında iflas kararı verildi. Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya davacı Ulusoy Ulaşım'ın vekili Abidin Oğul ile alacaklılar İro Turizm, Temsa, Loukoil ve Akpet, Coca Cola, Mapar Otomotiv, Enerjisa, Osmanlı Turizm, Yapı Kredi Bankası vekilleri katıldı.

YAZ SEZONUNUN GÖRÜLMESİNİ İSTEDİ

Ulusoy Ulaşım'ın avukatı Abidin Oğul, komiser heyeti raporunda konkordato yönünden rakamın doğru tespit edilemediğini belirterek, “Borca bataklık hesaplaması doğru değildir. Ayrıca markaların değerine ilişkin değerleme yapılmamıştır. Şirket iflas ettiği takdirde dosyada rehin alacaklıları dışında diğer alacaklılar mağdur olacaktır. Otobüs firmaları mevsime göre karlılık durumu değişen firmalardır. Özellikle kış aylarında genellikle zarar ederler. Kesin mehil verilmesini talep ediyoruz. Şirketin faaliyeti devam etmektedir” dedi.

Duruşmada söz alan bir kısım alacaklı şirketlerin avukatları kesin mehil verilmesi talebini reddederken, İro Turizm ve Mapar Otomotiv'in avukatları ise kesin mühlet verilmesini istedi.

İFLASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, davacı şirket Ulusoy Ulaşım'ın kesin mühlet talebini reddederek, şirketin 20 Şubat 2018 saat 16.14 itibarıyla iflasına karar verdi.

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Ulusoy SeyahatUlusoy
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