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Dev Türk şirketi satılıyor!

Şirketin İstanbul’daki merkezinin kapısını aşındıran İngiliz Marks & Mann’in 4,8 milyar dolar teklif ettiği iddia edildi.

Dev Türk şirketi satılıyor!
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Görüşmeleri devam eden satış işlemi gerçekleşirse bu şimdiye kadar yapılan en büyük satış olacak.

Türkiye’nin en büyük e-Ticaret sitelerinden biri olan Sahibinden.com rekor fiyata yabancılara satılıyor. İngiliz emlak şirketi Marks & Mann, en çok emlak aranan site olan Sahibinden için kesenin ağzını açtı. Bir haftadır şirketin İstanbul’daki merkezinin kapısını aşındıran İngiliz firmanın 4,8 milyar dolar teklif ettiği iddia edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, görüşmeleri devam eden satış işlemi gerçekleşirse bu şimdiye kadar yapılan en büyük satış olacak. Türkiye’nin en büyük internet sitelerinden Yemeksepeti, 2015 yılında dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero’ya 589 milyon dolara gitmişti.

Bir aile şirketi olan Marks & Mann ise 100 yıldan fazla emlakçılık deneyimine sahip. Şirket online emlak İngiltere dışında ciddi yatırımlar yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sahibinden.comMarks & MannE-ticaretYemeksepeti
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