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“Devletimizi özel sektörün yanında görmekten mutluyuz“

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "(Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı vergi indirimleri) Bu yaklaşımlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Devletimizi özel sektörün yanında görmekten çok mutluyuz" dedi.

“Devletimizi özel sektörün yanında görmekten mutluyuz“
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ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan belirli sektörlere yönelik vergi indirimlerine ilişkin, "Bu yaklaşımlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Devletimizi özel sektörün yanında görmekten çok mutluyuz." ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, 3 aylık dönemde Türkiye ekonomisinin önemli bir sınavdan geçtiğine işaret ederek, döviz kurları ve faizlerde son dönemde yaşananların Türkiye ekonomisinin ve Türk özel sektörünün gücünü bir kez daha kanıtladığını vurguladı.
Bu süreçte kamu-özel sektörün birlikte sorunları tespit edip, çözüm geliştirmesinden çok mutlu olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Piyasalardaki durgunluktan öncelikli olarak etkilenen otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut gibi sektörlerin desteklenmesine ilişkin taleplerimizin bugün karşılık bulduğunu gördük. Bu yaklaşımları için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yaklaşımlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Devletimizi özel sektörün yanında görmekten çok mutluyuz. TOBB camiası olarak özel sektörümüzün sorunlarını, ilgili mercilere aktarmaya ve birlikte çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceğiz. Tüm sektörlerimize bu vergi indirimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Vergi IndirimleriTOBBRıfat HisarcıklıoğluHazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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