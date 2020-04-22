Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar İMDERDE İKİNCİ MERİH ÖZGEN DÖNEMİ yenilenebilir enerji bolu bodrum toplantı
Dezenfektan üretimine başladı
Dezenfektan üretecek
Üreticilere buzağı desteği
Üreticilere buzağı desteği
İngiltere'de TÜFE arttı
İngiltere'de TÜFE arttı
Cuma bankalar kapalı
Cuma bankalar kapalı
Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı
Rekor döviz satışı

Dezenfektan üretimine başladı

OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi HEKTAŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan üretecek

Dezenfektan üretimine başladı
banner17

HEKTAŞ açıklamasına göre, OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi HEKTAŞ, nisan ayı içinde satışa sunulacak "Hek-off" ve "Hekpak" dezenfektanları ile hijyen malzemesi ihtiyacına katkı sağlayacak.

HEKTAŞ'ın üretimine başladığı yeni dezenfektanlar, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, Bilim Kurulu tarafından da önerilen etken madde içerik ve oranlarına uygun olarak üretiliyor.

Dezenfektanlar ilk etapta günlük 15 bin litre üretilerek 500 mililitre, 1 litre ve 25 litrelik ambalajlarda satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer, salgın sonrasında oluşan toplumsal ihtiyaca göre üretim hatlarını güncellediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin de topyekun mücadele içinde olduğu koronavirüse karşı en etkin önlemlerden biri şüphesiz hijyenin sağlanmasıdır. HEKTAŞ olarak, mühendislerimiz tarafından yürütülen Ar-Ge süreci sonrasında dezenfektan üretimi için düğmeye bastık.

Üretilen dezenfektanlar; gliserin ve portakal esansı içeriyor. Gelen talebe göre önümüzdeki günlerde dezenfektan üretim kapasitemizi de artırmaya yönelik çalışmalarımız hazır. Ülkemizin, bu zor dönemi, en kısa zamanda ve en az hasarla atlatması için üzerimize düşen katkıyı sağlayacağız"

Kaynak: AA

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Oyak Tarım Ve HayvancılıkHektaşDezenfektanKoronavirüsHekoffHekpakLevent Ortakçıer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5