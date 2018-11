Dijital dünyanın liderleri INFLOW Global Summit’18'de buluşuyor!

Panel ve keynote’lar, birebir marka-influencer görüşmeleri ve daha birçok aktiviteyi sektör temsilcileri ve yerli, yabancı sosyal medya içerik üreticileriyle bir araya getiren INFLOW Global Summit’18, Influencer Pazarlaması alanındaki kanaat önderleri ve sektör profesyonellerini buluşturuyor. 19 Aralık 2018 tarihinde ise farklı kitlelere hitap eden 25 yabancı influencer için özel bir tur düzenlenerek influencer’ların İstanbul’u bilinmeyen yönleriyle keşfetmeleri amaçlanıyor.



Tüm dünyada milyonlarca kişinin seyahat, moda, yemek ve teknoloji tercihlerine yön veren dijital içerik üreticileri, seyahat yazarları, profesyonel fotoğraf sanatçıları ve sektör profesyonellerini bir araya getiren INFLOW Summits, bu kez de dünyanın en büyük Influencer Pazarlaması etkinliği INFLOW Global Summit’18’i düzenliyor.



INFLOW Global Summit’18, iş dünyası ve influencer’lar arasında köprü vazifesi gören ve B2I toplantıları (birebir marka ve influencer görüşmeleri), sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı panel ve keynote’lar ve deneyim odaklı aktivitelerle, dünyanın dört bir yanından gelen 100’e yakın yabancıyla birlikte 200’den fazla influencer’ı İstanbul’da ağırlıyor.



Türkiye’de doğan ve kısa sürede Influencer Pazarlama alanının küresel çapta önde gelen markası haline gelen INFLOW tarafından bu yıl 4’üncü kez düzenlenecek olan INFLOW Global Summit, 18 Aralık Pazar günü Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta gerçekleşecek.



Bu yıl İstanbul’u odağına alarak ülke turizmini canlandırmayı, dünyanın dört bir yanından gelen ve milyonlarca takipçili katılımcılara İstanbul’u bilinmeyen yönleriyle tanıtmayı amaçlıyor.



INFLOW Summits Kurucu Ortağı Emre Gelen, 2 yıl içerisinde Türkiye’de ve dünyada 8 farklı destinasyonda, 10 önemli etkinlik gerçekleştirdiklerini, INFLOW Global Summit’in ise küresel kapsamıyla Influencer Pazarlaması alanında dünya çapında büyük önem taşıdığını ifade etti. Gelen, INFLOW etkinliklerinde bugüne kadar 533’ü influencer’lar olmak üzere 2 bin 29 katılımcının yer aldığını belirterek, “Hayata geçirdiğimiz etkinliklerimizi aralarında THY gibi dünya markalarının yer aldığı 74 markayla gerçekleştirdik ve toplamda 541 milyon kişiye eriştik. Global Summit’18 ile milyonlarca kişi tarafından takip edilen ve dünyanın birçok farklı bölgesinden gelen 100’e yakın yabancı influencer’ın yerli influencer’larla buluşmasını sağlayacağız. Seyahat, moda, güzellik, gastronomi ve daha birçok alanda içerik üreten, farklı kitlelere hitap eden yerli ve yabancı yüzlerce içerik üreticisini ağırlayacağız” dedi.



Odakta İstanbul var



INFLOW Global Summit’18’in odağında ise İstanbul bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın destekleriyle gerçekleşecek INFLOW Global Summit’18, dünyanın dört bir yanından gelen influencer’lara İstanbul’u bilinmeyen yönleri ve gözden kaçırılan bölgeleriyle tanıtarak benzersiz bir İstanbul deneyimi yaşatmayı ve ülke turizmini canlandırmayı amaçlıyor. INFLOW Global Summit’18 devamında, 19 Aralık 2018 tarihinde, farklı kitlelere hitap eden 25 yabancı influencer için özel bir İstanbul turu düzenlenecek. Bu kapsamda influencer’lar, Ayasofya’da ney dinletisinden Belgrad Ormanları’nda gezinti yapmaya kadar farklı aktivitelere katılma şansına erişecekler. INFLOW Summits Kurucu Ortağı Afşın Avcı “Global Summit’18’e Lübnan, İngiltere, Hindistan, İtalya, İsveç, Katar, Rusya, Çin, Fas, Ukrayna, ABD ve Çekya gibi çok farklı ülkelerden 100’e yakın yabancı influencer katılıyor. Zirveye katılan yabancılar arasında 7 kişilik bir influencer grubuyla Hintliler diğer ülkeler arasında başı çekiyor. Etkinliğimize farklı kıtalardan böylesine yoğun bir ilginin olması, zirvenin etkisi ve öneminin bir kez daha altını çiziyor. Özellikle İstanbul’un tanıtımını amaçladığımız Global Summit’18’e milyonlarca takipçisi olan yüzlerce influencer’ın katılım göstermesi son derece önemli.” dedi.



INFLOW Global Summit’18’e katılacak olan influencer’lardan bazıları



INFLOW Global Summit’18 kapsamında 200’den fazla yerli ve yabancı influencer etkinliklere katılacak.

Katılımcı influencerlar, http://inflowsummits.com/upcoming-events/inflow-gl... adresinden takip edilebilecek.



Influencer Pazarlaması alanında önde gelen profesyonellerle görüşemeler yapacak ve özel bir İstanbul deneyimi yaşayacak yabancı influencer’lardan bazıları şu isimlerden oluşuyor:



•Diana Curmeihttps://www.instagram.com/easyneon/

26 yaşındaki vlogger İngiltere’den geliyor. Youtube’da güzellik, moda ve seyahat konulu paylaşımlar yapıyor. 677 bin abonesi bulunuyor. Paylaştığı videolar yaklaşık 50 milyon kez görüntülenmiş.



•Michael Zeehttps://www.instagram.com/symmetrybreakfast/

Amerikalı Micheal Zee, Çin’de yaşıyor. Oldukça ilgi çekici bir konsepte sahip olan Zee, kahvaltı fotoğrafları çekiyor.



•Habiba Da Silvahttps://www.instagram.com/lifelongpercussion/

Sosyal medyada 1,5 milyon takipçisi olan ve İngiltere’de yaşayan Habiba, özellikle Youtube’daki güzellik ve moda videolarıyla biliniyor.



•Mary Leesthttps://www.instagram.com/maryleest/

Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan Amerikalı Leest, güzellik ve stil konulu fotoğrafları ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



•Thomas Kakarekohttps://www.instagram.com/thomas_k/

700 bine yakın takipçisi olan Kakareko, etkileyici kareleri yakalayan bir fotoğrafçı.



•Shruti Arjun Anandhttps://www.instagram.com/shrutiarjunanand/

2.5 milyon abonesi olan Shruti, güzellik-bakım, spor ve life style içerikli videolar üretiyor.



•Abdelaziz Sisters

Alice Abdelazizhttps://www.instagram.com/aliceabdelaziz/

Farah Abdelazizhttps://www.instagram.com/fafiabdelaziz/

Nadine Abdelazizhttps://www.instagram.com/nadineabdelaziz/

Sisters adlı reality şovlarıyla Ortadoğu’da izlenme rekorları kıran Alice, Nadine ve Farah Abdel Aziz kardeşler, aynı zamanda Ortadoğu’nun Kardashian kardeşleri olarak da anılıyor.



•Zaklina Berrido Pisanohttps://www.instagram.com/realfashionist/

Dünyanın en çekici büyükannesi olarak tanımlanan 47 yaşındaki Zaklina, Sırbistan doğumlu. Instagram’da 480 bine yakın takipçisi bulunan blogger, kendini gerçek bir moda tutkunu olarak tanımlıyor.



•Anna Maria Dammhttps://www.instagram.com/annamariadamm/

Almanya’dan katılan Damm’ın 1,4 milyon instagram takipçisi bulunuyor. Damm, moda, yemek, güzellik, hamilelik ve çocuklar hakkında paylaşımlar yapıyor.



•Sonja Kovachttps://www.instagram.com/xoxosonjakovac/

Sosyal medyada seyahat, güzellik ve moda konularında paylaşım yapan İtalyan blogger’ın, 334 bin Instagram takipçisi bulunuyor.



•Kristina Makeevahttps://www.instagram.com/hobopeeba/

Fotoğrafçı Kristina’nın Instagram’da 612 bin takipçisi bulunuyor. Fotoğraflarında benzer sihirli dokunuşlar kullanıyor.



•Jonathan Kubben Quinonezhttps://www.instagram.com/momimfine/

Meksika kökenli Belçikalı Jonathan, 27’nci yaş gününde işinden istifa ederek dünyayı gezmeye başladı. Kendisini merak eden annesine ithafen “Anne, ben iyiyim” sloganıyla gezen blogger’ın Instagram’da 335 bin takipçisi bulunuyor.



•Rowan Rowhttps://www.instagram.com/rowanrow/

Instagram’da 649 bin takipçisi bulunan Row, moda blogu ve Youtube kanalıyla da gözde.