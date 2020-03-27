Dijital pazarlamada kesenin ağzı açıldı

Google SMB Premier Partneri EG Bilişim Teknolojileri, Pozitif Teknoloji ile dijital pazarlama alanında iş birliği yaptı. Pozitif Teknoloji, iş birliğiyle gelirini yüzde 2.000’e çıkardı.

Dijital reklamcılık alanında hizmet veren EG Bilişim Teknolojileri, yazılım, danışmanlık, sistem bakım ve onarım hizmetleri veren Apple Türkiye Apple Yetkili Eğitim Çözüm Uzmanı Pozitif Teknoloji ile iş birliği yaptı. Pozitif Teknoloji’nin Apple ile eğitim çözüm uzmanlığı hizmeti kapsamındaki dijital pazarlama sürecini yöneten EG Bilişim Teknolojileri, gerçekleştirdiği optimizasyonlar sayesinde Pozitif Teknoloji’nin Şubat 2020 dönemindeki reklam harcamalarından elde ettiği geliri yüzde 2.000 seviyesine ulaştırdı.

Dijital stratejide önce uyum, sonra ciro

Pozitif Teknoloji ile yapılan anlaşmayı değerlendiren EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Dijital pazarlamada uyum ve iletişim, stratejisinin etkin olması için kritik öneme sahip. Bunlar sağlandıktan sonra reklam stratejisinin oluşturulma, takip ve optimize edilme süreci başlıyor. Pozitif Teknoloji e-ticaret sitesi www.pt.com.tr ile aylık değerlendirmeler, kampanya ve ürün performansı gibi birçok metriği değerlendirdik. Uzman ekibimizin yönlendirmesiyle alternatif kampanya süreçleri kurguladık. Bütçe verimliliği için sonuç odaklı kampanyalarla süreci destekledik. Kategori bazlı ayrımlar yapmamız, ürün potansiyellerin keşfedilmesini beraberinde getirdi. Görüntülü reklamlarla hedef kitlede kırılımlar yapıp her kitleye uygun görsel tasarım gerçekleştirdik. Eğitim alanında, kitle hedeflemeleri ile projeye uygun bir çalışma kurguladık. Düzenli toplantılar ile beklentiler üzerinde sık sık görüştük ve hedeflere yönelik planlamalar yaptık. Pozitif Teknoloji’nin ürün bilgisi, satış stratejisi ve kullanıcı beklentileri konularındaki yönlendirmesiyle aktif bir reklam süreci yönettiğimizi söyleyebilirim.”

59 milyon vatandaş online

Dijital pazarlamanın finansal büyümedeki rolüne değinen Bülbül şu ifadeleri kullandı: “Dijital pazarlamayı önemsemeyen ve bütçe ayırmayan şirketler, rekabette pazardaki rakiplerine göre geri plana düşüyor. Dijital pazarlama ve dijital kanallar, marka bilinirliğini, dolayısıyla da satışları artırıyor. Küresel Dijital Raporu’na göre, Türkiye’de 59 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcıların yüzde 84’ü her gün internete giriyor. Toplam nüfusumuzun yüzde 63’ü sosyal medya platformlarını kullanıyor. Doğru hedef kitle analizi, pazarlama stratejisi ve uygulamayla hedeflenen satış oranına ulaşmak ve marka değerini artırmak mümkün.”

Dijitale yapılan yatırımda yüzde 500 artış

Pozitif Teknoloji Genel Müdürü Gazanfer Başel, dijital pazarlama sürecini şu sözlerle değerlendirdi: “EG Bilişim Teknolojileri ile geçmişte dijital reklam çalışmalarımız olmuştu. Apple ile eğitim çözüm uzmanlığı hizmetimiz kapsamında gelişen iş birliği süreci, Pozitif Teknoloji ile EG Bilişim Teknolojileri’ni yeni bir çalışmada buluşturdu. İşbirliğinin temelini oluşturan Apple ile eğitim çözüm ortaklığının sağlam temellere oturması için dijital pazarlama bütçemizi yüzde 500 artırdık. Yapılan yatırımlar ve EG Bilişim Teknolojileri’nin uyguladığı pazarlama stratejileri doğrultusunda 8 aylık süreçte 225 bin tıklama ile web sitemize ziyaretçi çektik. 32 farklı kampanya yüzlerce reklam grubu oluşturularak 5 bin adetin üzerinde satış elde ettik. Optimizasyon konusunda önemli adımlar attık ve Google Ads hesabı üzerinde 34 bin değişiklik gerçekleştirdik. Apple ile eğitim çözüm uzmanlığı hizmetimizin daha fazla insana ulaşması, eğitimde mobil cihazların kullanıldığı bu dönemde büyük değer taşıyor.”

Okullara ara verildi, mobil eğitim gündemde

Nisan ayında yapılması planlanan ara tatilin erkene çekilmesiyle 18 milyonun üzerinde öğrenci uzaktan eğitime başladı. Eğitimin dijital platformlar üzerinden gerçekleşmesi mobil cihazlara olan ihtiyacı artırdı. Pozitif Teknoloji’nin sunduğu eğitim çözümleri, öğrenci ve öğretmenlerin eğitimi destekleyici yazılım ve uygulamalar hakkında bilgi ve hizmet almalarına yardımcı oluyor. Hizmetin daha fazla öğrenci ve öğretmene ulaşması, eğitimin sürekliliği açısından önem taşıyor.