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Dijital Yatırımlar Sektörü Değiştirdi

2018 yılından itibaren daralma eğiliminde olan inşaat sektörü, kovid-19 salgının ortaya çıkması ve hali hazırda etkisini devam ettirmesiyle beraber tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yatırımların azalmasına neden oldu. Dünyanın normalleşme sürecine geçtiği 2021 yılında, inşaat sektörü ülkemizde de yeniden büyüme yönünde ivme kazanmaya başladı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 59 bin 166 oldu.

Dijital Yatırımlar Sektörü Değiştirdi
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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Union İstanbul Ceo’su İrfan Erkmen, “İnşaat sektörü 2021 yılına bir önceki yıla oranla göreceli olarak daha rahat girdi. Bunun en belirgin nedenlerinden biride 2020 yılında konut satışlarını destekleyen kredi olanakları neticesinde gelen yoğun taleplerin olmasıydı. Bu sayede, likidite olanaklarının pozitif yansımasıyla hareketlenmeler inşaat üretim bandına da yansıdı. Yılın kalan yarısında, aşılamanın olumlu sonuçlanması ve yasakların temmuz ayından itibaren kalkmasıyla beraber, ülke genelinde ekonomik hareketlenmelerin belirgin bir hızda ivme kazanacağını öngörmemiz yanlış olmayacaktır. Ayrıca, konut tarafında “kredi faiz oranlarının düşürülme beklentisinin olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasıyla tüketicilerin alımlara ağırlık vereceği gerçeği, sektörün büyük oyuncuları tarafından kabul görüyor” dedi.

İrfan Erkmen, “Günümüzde konut satışlarını en çok etkileyen faktörlerden biri de projenize dijital yatırım yapmaktan geçiyor” dedi. Erkmen ayrıca, “Union İstanbul olarak inşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok markaya dijital danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Bu kapsamda reklam ve medya planlama, strateji geliştirme, proje yönetme kısımlarında destek oluyoruz. Türkiye’de yaklaşık 200 farklı iş alanına doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayan inşaat, reklam ve medya dünyasına da dokunuyor elbette. Özellikle “pazarlama” noktasında destek verdiğimiz sektör, markalama ve hızlı satış odaklı söylemlerini hedef kitlesine ulaştırmak için birçok farklı kanalı kullanma gayretinde. Pandemi koşulları ağır baskılarının dağılmaya başladığı şu dönemlerde, ciddi hareketlenmeler gözlemliyoruz. Yukarı yönlü devam edeceğine kesin gözle bakılan koşulları, avantaja çevirmek anlamlı olacaktır. İnşaat sektörü güven endeksinin, 2021 Ocak ayı itibari ile artan oranda yüzdelik rakamlarını güncellemesi de sanıyorum bu yorumumu destekliyor olacaktır” diye ifade etti.  

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Inşaat SektörüTÜİKİrfan ErkmenUnion IstanbulUnion İstanbul Ceo’su İrfan Erkmen2021
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