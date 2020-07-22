Dijitalleşen KOBİ’ler riskleri yönetmeye odaklandı

Yerliara.com Sözcüsü Dr. Arzu Aydın: “Yerliara’daki son arama sonuçları ve gelen talepler, imalat sanayimizin finansal riskleri yönetmeye ve dijital fırsatları kullanmaya odaklandığına işaret ediyor”

Dünya ekonomilerini derinden sarsan Pandemi, imalat sanayindeki trendleri yeniden şekillendiriyor. yerliara.com verilerine göre, ağırlıklı olarak KOBİ’lerin oluşturduğu üretim dünyası, pandemi sürecinde en fazla otomasyon teknolojileri üzerine arama yaptı. Bunu sırasıyla; sigorta, e-ticaret, teknoloji, robotik kodlama, elektronik, bilişim, dış ticaret, nano teknoloji ve telekomünikasyon izledi.

BÜYÜK BİR DEĞİŞİM BAŞLIYOR

Ortaya çıkan verilerin Türkiye’deki büyük bir kabuk değişimin habercisi olduğunu ifade eden Yerliara.com Sözcüsü Dr. Arzu Aydın, “Tablo bize gösteriyor ki imalat sanayimiz tamamen otomasyon ve dijitalleşmenin fırsatlarına odaklanmış durumda. Aslında birçok ülke tamamen dururken, Türkiye’deki KOBİ’ler bu süreci yenilenme ve geleceğe hazırlık olarak görüyor. Bu da global rekabet gücümüze ciddi bir katkı yapacak. Bu süreci bir yeniden yapılanma gibi gören KOBİ’lerimiz daha verimli üretim yapabilmek için yenileniyor” açıklaması yaptı. Yerliara olarak, KOBİ’lerin dijital enstrümanlara ve fırsatlara ulaşmasına katkı sağladıklarını da ifade eden Aydın, “ Üretim dünyamız gelişen şartlara karşı oldukça başarılı refleksler veriyor. Bunu yaparken de yerli kaynakları etkin şekilde değerlendirmek oldukça önemli” dedi.

RİSK ANLAYIŞI ÇEŞİTLENDİ

KOBİ’lerin yaptığı aramalarda sigorta sektörünün hızlı bir yükselişte olmasını ise sigortaladım.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren değerlendirdi. Ekonomi dünyasındaki risk anlayışının hızla çeşitlendiğini, farklı farklı sigorta anlayışlarının oluştuğunu belirten Özveren, “Risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu KOBİ’lerin hissettiğini ve buna göre bir arayış halinde olduğunu görüyoruz. Sigorta sektöründeki dijital değişimler de bu imkânlara ulaşımı kolaylaştırıyor açıklamasını yaptı.”

Yerliara.com çözüm ortaklarından Trio Mobil Genel Müdürü Nevzat Ataklı ise “Veriler, KOBİ’lerin otomasyona ve dijitalleşmeye yönelik arayışlarının arttığını ayrıca dijital fabrikalara geçişin de hızlandığına işaret ediyor” diyerek şöyle devam etti: “Tasarrufun ve verimliliğin çok daha önemli olduğu bir döneme girildi. Dijitalleşme de maliyet avantajnı ve verimliliği arttırıyor”

ARTIK ZORUNLULUK

Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş ise veriler için şu değerlendirmeyi yaptı: “Pandemi süreci ile birlikte teknoloji yatırımlarının bir lüks olmaktan çıkıp zorunluluğa dönüştüğünü söylüyoruz. Bu tabloda bize bunu gösteriyor. Şirketler bu süreçteki zorlukları dijitalleşme ile aşacak.”

Yerliara.com hakkında;

KOBİ’leri, yazılım firmalarını ve girişimcileri bir araya getiren www.yerliara.com Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili ürün, yazılım ve girişimci arama motoru ve sosyal medyası olarak İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki MAGNET’te kuruldu. Veri tabanında bugün itibarıyla 50 binden fazla firma ve on binlerce ürün barındıran www.yerliara.com yerli ürün tedarikini kolaylaştırmayı hedefliyor. yerliara.com’un çözüm ortakları arasında İstanbul Sanayi Odası (İSO), İTÜ ARI Teknokent, TÜYAP, İMSAD, TAYSAD, EVSİD, TİAD, MİB, AİMSAD, İMES ve PAGEV, Vodafone, Sigortaladım.com, Şekerbank, Başarsoft ve Mikro Yazılım gibi 30’a yakın yakın güçlü kurum yer alıyor.