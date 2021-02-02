Dijitalleşmenin KOBİ'lere etkisi Adana'da masaya yatırılıyor

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ile Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğinde gerçekleştirilen ve Refleks Gazetesi’nin desteklediği etkinlikte Türkiye’nin en önemli teknoloji markalarından biri olan Tempo-Helpmakit Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Murat Akar bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

Açılışı Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü tarafından yapılacak etkinliğin moderatörlüğünü Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak yapacak.

Toplantıya tecrübelerini görüş ve önerileri ile destek vermek isteyenler, 4 Şubat 2021 Perşembe günü saat 14:00’da online olarak gerçekleştirilecek etkinliğe https://us02web.zoom.us/j/84208814224?pwd=RlBrblpLa0hubzE2OXZ6MlhyUWFKZz09 linki tıklayarak katılım sağlayabilecekler. Etkinliğin İD'si 842 0881 4224, parolası ise 751534'dür. Katılım ücretsizdir.