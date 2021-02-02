Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Rusya TCMB transfer marmaris ödül
Televizyonda devrim
Televizyonda devrim
Dünyada ilk 50’de
Dünyada ilk 50’de
Dünyaya HAYAT'ı anlatacak
Dünyaya HAYAT'ı anlatacak
İletişim zammı zorlayacak
İletişim zammı zorlayacak
İyi ki İş Sanat var
İyi ki İş Sanat var

Dijitalleşmenin KOBİ'lere etkisi Adana'da masaya yatırılıyor

Uzaktan çalışma, e-ticaret, dijitalde markalaşma gibi konular “KOBİ’ler Dijitalleşiyor Türkiye Kazanıyor” adlı online etkinlikte gündeme geliyor.

Dijitalleşmenin KOBİ'lere etkisi Adana'da masaya yatırılıyor

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ile Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğinde gerçekleştirilen ve Refleks Gazetesi’nin desteklediği etkinlikte Türkiye’nin en önemli teknoloji markalarından biri olan Tempo-Helpmakit Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Murat Akar bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

Açılışı Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü tarafından yapılacak etkinliğin moderatörlüğünü Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak yapacak.

Toplantıya tecrübelerini görüş ve önerileri ile destek vermek isteyenler, 4 Şubat 2021 Perşembe günü saat 14:00’da online olarak gerçekleştirilecek etkinliğe https://us02web.zoom.us/j/84208814224?pwd=RlBrblpLa0hubzE2OXZ6MlhyUWFKZz09  linki tıklayarak katılım sağlayabilecekler. Etkinliğin İD'si 842 0881 4224, parolası ise 751534'dür. Katılım ücretsizdir.

 

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
TempoHelpmakitCemal Murat AkarKOBİler Dijitalleşiyor Türkiye KazanıyorCelal ToprakEGDUzaktan çalışmaEticaretDijitalde MarkalaşmaZeki KıvançBekir SütcüAdana Organize Sanayi BölgesiAdana Sanayi Odası Başkanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.