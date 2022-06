Doğa Sigorta, 4. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi’ne Ev Sahipliği Yaptı

Şanlıurfa’da düzenlenen zirveye; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Marmara Üniversitesi ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof. Dr. Nihat Gültekin, İstanbul Topkapı Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yazıcıoğlu, Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler, Doğa Sigorta Hasar Denetim ve Lojistik Saha Denetim Uzmanı Mehmet Emin Kırmızı, Milli Para Tekvando Sporcusu Avrupa ve Dünya Şampiyonu Şeyma Nur Talu, Paralimpik Milli Yelkenci Dünya Şampiyonu/ Rekortmen Miray Ulaş, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, Yarış Takımı Koordinatörü Elif Tanca, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve TRT Spor Yorumcusu Fatih Doğan katıldı.

‘HER ALANDA CİNSİYET VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN DESTEKÇİSİYİZ’

Doğa Sigorta olarak, sporun her branşında kadınların artan başarısına ve sporda kadın girişimciliğine dikkat çeken bu önemli zirveye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını aktaran Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, “Türk sporunun ve sporcusunun gelişimi için verdiğimiz destekten mutluluk duyuyor, özellikle sporda kadının başarısına dikkat çeken bu önemli zirveye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. ‘Ağaç yaşken eğilir’ ilkesiyle sosyal sorumluluk projelerimizi ve sponsorluklarımızı ağırlıklı olarak gençliğe ve spora yönelik gerçekleştiriyor, sadece iş dünyasında değil sporda ve hayatın her alanında cinsiyet ve fırsat eşitliğinin her zaman destekçisi olmaya özen gösteriyoruz” açıklamalarında bulundu.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül zirvede yaptığı konuşmasında projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Zirvenin 4'üncüsünü Şanlıurfa'da gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, "Çok mutluyuz çünkü batıdaki şampiyonlarımızı doğuya getirip, batı-doğu kültürü arasında bir kaynaştırma gerçekleştiriyoruz. Hem de buradaki şampiyonlarımıza ve sporcularımıza bir motivasyon unsuru yaratıyoruz. Amacımız sporda kadınların daha fazla yer almasını sağlamak. 4'üncüsünü düzenlediğimiz bu zirvede de 'Sporda kadın girişimciliği' temasıyla bu alana dikkat çekmek istedik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof. Dr. Nihat Gültekin ise son yıllarda kadınların farklı alanlarda adından söz ettirdiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini aktararak, spor alanında kadınların kazandığı önemli başarıları aktardı.

‘KADIN FUTBOLU YAYGINLAŞTIRILMALI’

Paralimpik sporların topluma sağladığı pozitif katkının önemine dikkat çeken İstanbul Topkapı Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yazıcıoğlu, “Toplumların yaşam doyum ölçeği ve mutluluk indeksleri ile özellikle kadın futbol takımlarının varlığı arasında ciddi bir ilişki mevcut. Kadın futbol ligi olan ülkeler ile engelli sporlarının yaygın olduğu ülkelerde toplumsal mutluluk düzeylerinin daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bu nedenle toplumda ciddi bir karşılığı olan kadın futbolunun yaygınlaştırılması çok önemli. Yine engelli sporlarının yaygınlaştırılması, toplumun engeli olan bireylere bakış açısını ciddi olarak değiştiriyor. Üniversite öğrencilerinin engelliye yönelik tutumlarını araştırdığımız bir çalışmada, sadece bir kez tekerlekli sandalye basketbol maçını seyrettikten sonra bile öğrencilerin tutumlarının olumlu yönde değiştiğini gördük. Engellilerin en rahatsız olduğu bakış açısı onlara acınarak bakılması ve korunmaya muhtaç görülmesi. Paralimpik sporlar, engellilerin öz güvenlerini geliştirirken toplumun bakış açısını da düzeltmektedir” ifadelerini kullandı.

‘SPOR VE KADIN BİRLİKTELİĞİNE ÖNEM VERİLMELİ’

Kadın futbolunun gelişimine dikkat çeken Türkiye Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, “Devletimizin spor politikasıyla beraber evrimleşen bir süreç yaşıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’nun da bu işe destek olmasıyla beraber çok kıymetli sürece girdik. O kadar şanslıyız ki futbol çok büyüdü ve kadın futbolu gibi çok çeşitli büyük kulüplerin yer aldığı bir mecraya dönüştü. Bundan dolayı da çok gurur duyuyorum. Kadın futbolu en şanslı dönemini yaşayacak çünkü erkek futbolundaki olumsuz hava, belki kadın futbolundaki olumlu havayla birlikte taraftarı, medyayı, sponsorları kendisine çekecek" ifadelerini kullandı.

Yarış Takımı Koordinatörü Elif Tanca da motor sporlarında yöneticilik yapan kısıtlı sayıda kadınlardan biri olduğunu anlatarak, "Zirveye davet edildiğim için çok büyük bir şeref duydum. Spora, kadına ve bu ikisinin birlikteliğine önem verilmesi, farklı branşlara konuşma imkânı verilmesi çok önemli. Deneyimimin buradaki genç arkadaşlara yararı olursa ben de çok mutlu olacağım" dedi.

Spora başlama hikayesini ve karşılaştığı zorlukları zirve katılımcılarına anlatan Milli Para Tekvando Sporcusu Avrupa ve Dünya Şampiyonu Şeyma Nur Talu, antrenmanlarda var gücüyle çalıştığını ve mücadeleden alsa vazgeçmediğini aktararak genç sporculara motivasyon oldu.

Paralimpik Milli Yelkenci Dünya Şampiyonu/Rekortmen Miray Ulaş da etkinliğe katılmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, spora ilk olarak basketbol ile başladığını daha sonra ise 15 yaşında yüzmeye yöneldiğini aktardı. Bir süre yüzme ve yelken sporunu aynı anda yaptığını anlatan Ulaş, katılımcılara karşılaştıkları zorluklarda pes etmeden hedeflerine doğru yürümeye devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan da etkinlikte yer almaktan ve Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'de son yıllarda kadın sporunda büyük başarılar elde edildiğinin altını çizerek bu başarıların azim, disiplin, devlet ve özel sektör ile kulüplerin desteğiyle gerçekleştiğini söyledi. TRT Spor Yorumcusu Fatih Doğan ise mesleğe başladığı günden bu yana spor aşkının artarak devam ettiğini belirterek, İngiltere'de gerçekleştirilen Avrupa Tekvando Şampiyonası’nı takip ettiğini ve alınan madalyalarla gururlandığını söyledi.

Zirveye katılan öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından katılımcılara plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.