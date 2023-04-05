Doğanlar Mobilya Grubu’nda Yeni CEO

Doğanlar Mobilya Grubu’nun yeni CEO’su Mustafa Karamemiş oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi mezunu olan Karamemiş, profesyonel kariyerine 1994 yılında başladı. Mobilya sektöründe uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olan Mustafa Karamemiş, 3 Nisan 2023 tarihi itibariyle Doğanlar Mobilya Grubu’nun CEO’su olarak görevine başladı.

İsmail Doğan, Mustafa Karamemiş’in Doğanlar Mobilya Grubu’nun yeni CEO’su olmasıyla, grubun yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek. Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Doğan:” Mustafa Karamemiş’in grubumuza önemli katkıları olacağına inanıyorum “

Doğanlar Mobilya Grubu’nda gerçekleşen üst düzey atamayla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Doğan, gerçekleşen üst düzey atamanın önemini vurgulayarak, “Sürdürülebilir büyüme adımlarımızın daimî olması için yürüttüğümüz kurumsallaşma çalışmalarımız kapsamında Mustafa Karamemiş’in bilgi ve tecrübesiyle grubumuza önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum, kendisine hoş geldiniz diyorum.” şeklinde konuştu.



