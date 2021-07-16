Doğum gününü ödüllerle kutladılar

Doğanlar Holding son dönemde imza attığı istihdam rekoruyla dikkatleri üzerine çekerken, grup şirketlerinden Doğtaş Kelebek, insan kaynakları alanında Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü'nü kucakladı. İş başvurularını en hızlı sürede ve en yüksek oranda yanıtlayan firmaların yanı sıra, en çok başvuru alan ve en çok istihdam yaratan firmaların değerlendirmeye alındığı Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri, insan kaynakları alanında Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

İnsan kaynakları alanındaki yatırımlarımız her zaman ajandamızın üst sırasında yer alır

Doğanlar Holding, pandemi döneminde ortalama %50 oranındaki istihdam rakamıyla son dönemde dikkatleri üzerine topladı. Aynı dönemdeki insan kaynakları yönetimiyle Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü'nü kazanan grup şirketlerinden Doğtaş Kelebek, bu başarıyı taçlandırdı. Sosyla Mmedya hesabında duygularını paylaşan Davut Doğan, " Bugün benim doğum günüm. Güne güzel ödüllerle başladım. 2021 yılı Lider Marka Ödülü'müzü 30 bin kişilik ekibimiz adına aldım" dedi.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan pandemi döneminde yeni insan kaynağı yatırımı yapmaya önem verdiklerini ifade etti. Doğan, Doğanlar Holding şirketleri ortalamasında %50 gibi bir oranda istihdam artışı yaşadıklarını sözlerine eklerken, toplam faydayı gözeten insan kaynakları yatırımlarına devam edecekleri bilgisini paylaştı.

Doğtaş Kelebek mobilya grubunun pandemi döneminde istihdam artış oranı %45

Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü'nü aldıkları için çok memnun olduğunu söyleyen Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan doğru insan kaynakları yönetimini önemine dikkat çekerek “Doğtaş Kelebek için insan kaynakları rakamsal bir konu değildir, insan kaynağını doğru seçmek, işe alım aşamalarını iyi yönetmek ve yeni istihdamı hızlı adapte etmek konuları da istihdam yatırımı kadar önemlidir. Bu ödül bu anlayışımızın nişanesi oldu.” şeklinde konuştu