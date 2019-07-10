Doğuş Grubu'nda yeniden yapılanmaya gidildi

Türkiye'de her zaman değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, Holding yönetim organizasyonunu grubun büyüme ve genişleme stratejisine uygun olarak, değişen ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırıyor.



Yatırım yaptığı sektörlerde hızla ilerleyen Doğuş Grubu, bu değişim ile dünya markaları yaratmaya, Türkiye’yi dünyada tanıtmaya ve müşterilerine, yatırımcılarına, ortaklarına, yeteneklerine değer yaratmaya devam edecek.



Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk değişimleri şöyle duyurdu:



Değerli Çalışma Arkadaşlarım,



Bir süredir yürüttüğümüz değişim süreci ile ilgili, atılan yeni adımları ve aldığımız bazı önemli kararları sizlerle paylaşmak istiyorum.



Grubumuzun yönetiminde bundan böyle Doğuş Grubu Executive Chairman ve CEO rolünü üstlenerek çalışmalarıma devam edeceğimi sizinle mutluluk ve heyecanla paylaşmak isterim. Bu çerçevede değerli çalışma arkadaşım Sayın Hüsnü Akhan Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam edecek.



Son 13 yıldır çalışmalarını başarıyla sürdüren Sayın Akhan’a bugüne kadarki katkıları için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hüsnü Bey, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak İnşaat ve Galataport işlerimizden doğrudan sorumlu olacak. Ayrıca refinansman konusunda da bizlere destek olmaya devam edecek.



Doğuş Holding, katma değer ve fayda yaratmak üzere grup şirketlerimizin önünü açan, destekleyen, güçlendiren bir yapıda çalışmalarını sürdürecek. Bu çerçevede yapılan bazı diğer değişiklikler ise;



-Grubumuzun bugünü ve geleceği açısından çok önemli gördüğüm Teknoloji, İnsan Kaynakları ve Yatırımlar fonksiyonlarını doğrudan CEO’ya bağlı olarak yöneteceğiz.



-Grubumuza uzun senelerdir çok değerli katkılarda bulunan Sayın Akın Tavuz bundan böyle Doğuş Grubu Chief Operating Officer (COO) rolünü üstlenecek. Ayrıca Teknoloji, İnsan Kaynakları ve Yatırımlar alanlarında Akın ile birlikte çalışacağız.



-Finansman ve refinansman konularında ise Sayın Damla Çelikçi, Başkan Danışmanı olarak çalışacak. Yaklaşık 8 yıldır Finans bölümümüzde görev yapan Sayın Barış Alpay ise bundan böyle Finans Direktörü rolünü alıyor.



-Grubumuza uzun yıllardır İnsan Kaynakları alanında destek veren değerli çalışma arkadaşım Ebru Mete görevini devrediyor. Kendisine bugüne kadarki değerli çalışmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Buse Özen Doğuş İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı olarak aramıza katılıyor.



Türkiye'de her zaman değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu olarak, ileriye dönük stratejik, finansal ve organizasyonel yeniden yapılanma sürecimize bu şekilde devam etmiş; Grubumuza ve memleketimize fayda sağlayacak daha da güçlü bir yapıya kavuşmuş oluyoruz.



Bu vesileyle tüm arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyor ve bu değişimin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.



Sevgi ve selamlarımla,



Ferit F. Şahenk

Yönetim Kurulu Başkanı/CEO

