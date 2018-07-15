Doğuş İnşaat Teklif Servisi'ni kapattı

Türkiye’nin en köklü inşaat firmaları listesi yapılsa Doğuş İnşaat ilk sıralarda yer alır. Geçmişi 1951 yılına dayanan Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. bugünkü Doğuş Holding’in de temellerini oluşturuyor. Firma, kurulduğu yıldan bu yana 190 milyar dolar değerinde 190 mega altyapı ve üst yapı projesi tamamlamış. 2003’ten beri ENR'nin dünyanın en büyük 250 inşaat şirketini derecelendirdiği listesinde yer alan bir şirketten söz ediyoruz. Rahmetli Ayhan Şahenk’in kurduğu şirket holdingin uzun süre amiral gemisi konumundaydı. Metro inşaatlarında aktif rol alan firma son olarak İstanbul Üsküdar-Ümarniye-Çekmeköy metro inşaatının ihalesini yürütüyordu.

Grupla ilgili son haber Doğuş İnşaat’tan geldi. Öğrendiğimize göre Doğuş İnşaat, en önemli servislerinden biri olan Teklif Servisi’ni kapatmış. Bunun neresi haber dediğinizi duyar gibiyiz. Kurulduğundan bu yana dev projelere imza atan firma, bir ihaleye girecekse son hazırlıklar bu serviste yapılır ve teklif haline getirilir. Bu servisi kapatınca biz acaba Doğuş Holding bundan sonra teklif vermeyecek mi, inşaattan çıkıyor mu diye sormadan edemedik. Doğuş Holding Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nü de aradık. Hem telefonla hem de e-mail yoluyla kendilerine ulaşmaya çalıştık ancak bir cevap alamadık. Bu konuda açıklamaları olursa ona da bu sayfalarda yer vereceğimizi belirtelim.

Bu arada Doğuş Holding’le ilgili bir kulis haberimiz daha var. Ferit Şahenk, Garanti Bankası’nın eski Genel Müdürü Ergun Özen’i holdingdeki yeniden yapılandırma çalışmalarının başına geçmesi için İngiltere’den çağırmış. Duyumlarımıza göre, Özen daveti kabul etmiş… PARA DERGİSİ'NDEN ALINMIŞTIR..