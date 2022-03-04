Türkiye’nin milli yiyeceği diye adlandırılan döner sektöründeki tek kadın yönetici ve girişimci olan ÖzDöner Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bahar Özürün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Sektörde 19 yılı geride bıraktığını hatırlatan Özürün, “Döner sektöründe kadın olarak engelleri aşınca işler daha kolay yürüyor. Evet belki başlarda çok kolay olmadı ama kimse de saygıda kusur etmedi. Sektörde uzun yıllar geçirip konuda uzmanlaştıkça da iş başka bir boyuta evrildi. Artık bana ‘döner sektörünün ablası’ diyorlar. Başlarda bu şekilde hitap edilmeyi yadırgıyordum ama artık kabullendim diyebilirim. Artık ben de kendimi ‘sektörün ablası’ olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

FİRMALAR TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONUSUNDA KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELİ…

Özürün, firmaların 8 Mart’a yönelik iletişim faaliyetlerine de değindi ve “Tüm sektörlerdeki firmalar, Mart ayı geldiğinde toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadınlara yönelik çok güzel çalışmalar yapar. TV ve sosyal medya mecralarında kadınlar günü için hazırlanmış çok güzel görseller, klipler ve kısa filmler yayınlanır ve markalar toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik içerik ve mesajlarını iletirler. Ama bir hafta sonra her şey eski haline döner, çünkü iletilen bu güzel mesajlar hep başkaları içindir, herkes kendisinin zaten doğru olduğunu düşünür ve sorgulamaz. Ancak gerçek böyle olsaydı Dünya Ekonomik Forumunun 2020 yılı verilerine göre Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde 156 ülke arasında 2019’a göre 130’dan 133. ‘e, Ekonomik Katılım ve Fırsatlar sıralamasında da 136’dan 140’a gerilemezdi. Bu yüzden her firmanın kendisini çalışanlarına ve iş ortaklarına toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde davranıp davranmadığına dair sorgulaması gerektiğine inanıyorum. Ben bunu sürekli yapmaya çalışıyorum ve sektörümüzü dezavantaj olarak görmüyorum. Yönetici olarak çalıştığım önceki işyerlerindeki gibi, hatta artık girişimci kimliğim ile daha da büyük oranda olmak üzere işe alım, yönetici kadrosuna atama, ücretlendirme ve kariyer geliştirme konularında kadınlara pozitif ayırımcılık yapmaya devam ediyorum “ şeklinde konuştu.

KADIN ELİ DEĞEN HER ŞEY İNCELİR

ÖzDöner’in 4 kurucu ortağından biri olan ve hem Yönetim Kurulu Başkanlığı hem de Genel Müdürlük görevini yürüten Bahar Özürün “Erkek egemen sektörümüzde kadın ağırlıklı çalışan bir firmayız. Sadece idari işler ve yönetimde değil, et işleme ve döner takma dahil olmak üzere tüm alanlarda kadınlara yol açıp ’Kadın Eli Değen Her Şey İncelir’’ sloganı ile yolumuza devam etmeyi planlıyoruz “açıklamasını yaptı.