Dördüncü büyük de geldi Tarihi İpekyolu’nu tekrar canlandıracak ve Türkiye’yi yeni bir dijital ticaret merkezi ile tanıştıracak dünyanın en büyük online satış şirketlerinden DHGATE.COM, Türkiye ofisini açıyor.

Çin’in en büyük dijital ticaret merkezlerinden DHGATE.COM Macaristan ve ABD’den sonraki en büyük ofisini Türkiye’de açıyor.

Açılış öncesi konuşan Türkiye Genel Müdürü Hou Yibing, İstanbul ofislerinin 2018 yılındaki uluslararası en büyük yatırımlarından birisi olacağını belirterek şunları söyledi:

“ Dünya genelinde 7 dijital ticaret merkezimiz var. Halen dijital ticaret merkezimizde 1,4 milyon satıcı, listelenmiş 40 milyon dan fazla farklı ürünü satışa sunmaktadır. DHGate olarak bugüne kadar 230 ülkede, 1,4 Milyar parça ürünü sahipleriyle buluşturduk. Amacımız Türk tüketicilerinin yanında B2B yani üretici ve tedarikçilerinde bir araya geldiği global bir platform oluşturmak. ”

DHGATE.COM Türkiye kurucu ortağı Özkan Kara’da anlaşma sonrası yaptığı açıklamasında “ DHGATE.COM tarihi İpekyolu’nu dijital ortamda tekrar canlandıracak, yaşatacak çok önemli bir proje olacak. Zira Türkiye, KOBİ’leri ile dünyanın sayılı üretici ülkelerinin başındadır. Bizlerde bu üreticileri filtrelenmiş doğru firmalarla, doğru ve ihtiyaç sahibi tüketicilerle bir araya getireceğiz. Firmamızın temelleri 2015 yılında Antalya G20 zirvesinde atıldı. Aynen İpekyolu’nda olduğu gibi sadece ticari değil, ülkeler arasında bir kültür köprüsü de inşa edeceğiz ” dedi.



DHGATE.COM Türkiye benzerlerinden farklı olarak İstanbul’da biri Avrupa diğeri Anadolu yakasında olmak üzere iki showroom açacak. İlki Şişli’de açılacak 500 metrekarelik teşhir alanda yerli, Çinli yada diğer global firmalar ürünlerini sergileyecekler. Ayrıca Türk tüketiciler veya kullanıcılar da satın almak istedikleri ürünleri burada görme fırsatına sahip olup, siparişlerini de buradan verebilecekler.