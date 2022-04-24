Dr. Eren Günhan Ulusoy, Kib Başkanı Seçildi

Değirmencilik ürünleri (buğday unu vb.), pastacılık ürünleri (bisküvi, gofret, kek, makarna vb.), bitkisel yağlar (ayçiçeği yağı, margarin vb.), kakaolu mamuller (çikolata, kakaolu gıdalar vb.), şekerli mamuller (her çeşit şekerleme, helva, lokum, çiklet vb.) ve baharatları (anason, rezene, kişniş vb.) içeren ve 2023 yılını 13,7 milyar dolar ihracat hedefi bulunan, ihracat değerleri açısından tarım kategorisinin en büyük alt sektörü, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KİB), Olağan Genel Kurulunda yeni başkanını seçti. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, KİB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Yaklaşık 2 milyar dolarlık ticaret hacmimizin olduğu ve G20 ülkesi Endonezya’nın fahri konsolosu da olan Dr. Eren Günhan Ulusoy, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığının yanı sıra Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. Ekonomist dergisi tarafından “40 Yaş Altı En Güçlü 40 Genç CEO” araştırmasında iş dünyasının en genç 3. CEO’su olarak listede yer alan Ulusoy, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 2003 yılında mezun olan Dr. Eren Günhan Ulusoy, 2014 yılında 19 Mayıs Üniversitesinde Tarım Ekonomisi dalında yüksek lisansını 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi alanında doktora programını tamamladı.

