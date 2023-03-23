Dümeni sağlam tutmak zorundayız

TÜYAP’da düzenlenen Petroleum İstanbul Fuarında konuşan PETRONET Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici, “Bu yıl deprem felaketi nedeniyle eski coşkumuz yok ama ekonominin içinde, teknoloji destekçisi şirketler olarak çalışmaktan, kaptanlar olarak dümeni sağlam tutmaktan başka çaremiz de yok” dedi. Gemici, PETROLEUM İstanbul’un dünyanın 2 önemli fuarından birisi olduğunu hatırlatarak, “Kurulduğumuzdan bu yana katıldığımız ve önemli faydalarını gördüğümüz PETROLEUM Fuarı, hedef kitlelerimize kendimizi göstermek, anlatmak, yeni ürünlerimizi tanıtmak ayrıca yurt dışı ticari bağlantılar için çok önemli bir organizasyon. Üç gün içinde ulusal ve uluslararası bir çok şirket temsilcisi ile görüşmeler ve hatta yeni iş bağlantıları gerçekleştirdik. Umarım fuarın tüm katılımcıları için sonuçlar güzel olmuştur. Ülkemizin hızla yaralarını sarmaya ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ