Dümeni sağlam tutmak zorundayız

TÜYAP’da düzenlenen Petroleum İstanbul Fuarında konuşan PETRONET Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici, “Bu yıl deprem felaketi nedeniyle eski coşkumuz yok ama ekonominin içinde, teknoloji destekçisi şirketler olarak çalışmaktan, kaptanlar olarak dümeni sağlam tutmaktan başka çaremiz de yok” dedi. Gemici, PETROLEUM İstanbul’un dünyanın 2 önemli fuarından birisi olduğunu hatırlatarak, “Kurulduğumuzdan bu yana katıldığımız ve önemli faydalarını gördüğümüz PETROLEUM Fuarı, hedef kitlelerimize kendimizi göstermek, anlatmak, yeni ürünlerimizi tanıtmak ayrıca yurt dışı ticari bağlantılar için çok önemli bir organizasyon. Üç gün içinde ulusal ve uluslararası bir çok şirket temsilcisi ile görüşmeler ve hatta yeni iş bağlantıları gerçekleştirdik. Umarım fuarın tüm katılımcıları için sonuçlar güzel olmuştur. Ülkemizin hızla yaralarını sarmaya ihtiyacı var” şeklinde konuştu.
YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ
- Petronet Otomasyon Enerji Mühendislik İnşat Petrol San. Tic. A.Ş., 2012 yılından bu yana kamu ve özel sektöre enerji ve yakıt otomasyon çözümleri sunan yerli ve milli bir teknoloji şirketidir.
- ARGE- İnovasyon odaklı çalışmalar gerçekleştiren ve Yetkilendirilmiş Otomasyon Şirketi Lisansı ile faaliyet gösteren Petronet, halen ülke çapındaki ana dağıtım şirketlerinin büyük bölümüne otomasyon hizmeti vermektedir.
- TCDD, TSK gibi kurumlara da otomasyon hizmeti veren Petronet, bu kurumlara yakıt ekipmanı sağlayarak, Milli projelerde de başarılı çalışmalarını sürdürüyor.
- 2021 yılı sonunda iş alanını genişleten Petronet, büyük hedeflerle yol almayı planladığı Petronet Enerji şirketini de faal hale getirdi. Temiz enerji odaklı faaliyet gösteren Petronet Enerji, fabrikalara ve ihtiyaç duyulan büyük yerleşim yerlerine projelerin mühendislik ve koordinasyon hizmetlerini de vererek, güneş enerjisi panelleri kuruyor.
- Petronet, faaliyet göstermeye başladığı İnşaat sektöründe ise ulusal ve uluslararası çapta altyapı ve inşaat projelerini sürdürülüyor. Bu sektörde; çevreye duyarlı, lüks ile ihtiyacı aynı çatı altında buluşturan projeler tasarlanıyor.
- İstihdama ve ülkemizin katma değerli ürünler geliştirmesine yönelik milli bir duruş sergileyen Petronet, ülke açısından da tasarruf ve verimliliği artırıcı çözümler üretme yolunda kararlı çalışmalarını sürdürüyor.