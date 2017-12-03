Dünya bu fuara koştu sadece İran'dan bin ziyaretçi geldi

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı, 29 Kasım-02 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da 50 bin m2 alanda ABD, Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarından 30 ülkeden 800 firma katılımı ile kapılarını ziyarete açtı. Growtech Eurasia Marka Direktörü Engin Er, fuar kapsamında 85 ülkeden 85 bin ziyaretçi gibi rekor katılım beklediklerini söyledi. Sadece İran'dan fuarı tam 1000 katılımcının ziyaret etmesi büyük bir başarı olarak görülüyor.



Katılımcı firmaların yüzde 10'unun yabancı ülkelerden olduğunu kaydeden Engin Er, "Özellikle Çin 46 firma ile en çok katılım sağlayan ülke oldu. Çin’den sonra Hollanda, İspanya, Güney Kore gibi ülkelerden yüksek katılım var. 85 ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. Sera ve Teknolojileri, Tarım Teknolojileri ve Ekipmanları, Sulama Sistemleri, Tohumculuk, Fidecilik, Bitki Besleme ve Koruma, Biyolojik Mücadele, Tarımsal Makine ve Ekipmanları’ olmak üzere 5 ana kategoride Fuar düzenliyoruz. Bir çiftçi buraya geldiğinde bir ürünü yetiştirmek için ne gerekiyorsa tüm çözümleri bulabiliyor" dedi.



Türkiye bugün 76 ülkeye tohum ihraç ediyor…

Growtech Eurasia Marka Direktörü Engin Er, Türkiye'nin tohumda çok hızlı ilerlediğini anlattı. Özellikle sebze tohumunda çok hızlı bir ıslah çalışması olduğunu belirten Engin Er, "Yurt dışından bu tür tohumları alabilecek firmalar gelmeye başladı. Geçen yılın verilerine bakarsak Growtech Eurasia’da 500-600 milyon dolarlar seviyesinde iş hacmi potansiyeli oluştu. Bu yıl miktarın artacağını tahmin ediyoruz. Türkiye bugün 76 ülkeye tohum ihraç ediyor. Tohum, günümüz tarım dünyasında altın kadar değerli. O yüzden yabancı yatırımcıların hem ihracat hem de iş anlaşması bağlamında tohuma yoğun ilgisi var.” dedi.



Growtech Eurasia’da Sergilenen İnsansız Robot Traktör Gelecek Yıl Türkiye’ye Geliyor…

Japon firması Yanmar’ın bir çiftçinin traktörüyle yapabileceği her işi sürücüsüz yapabilen ve uzaydan bile kontrol edilebilen sürücüsüz YT3 serisi robot traktörleri fuarda büyük ilgi gördü. Dijital donanıma sahip traktörler, GPS sayesinde kaç kere sağa sola döndüğünden, ne kadar yakıt tükettiğine kadar anlık takip edilebiliyor, çalınması durumunda uzaydan müdahale edilerek kontağı kapatılarak motorun çalışması durdurulabiliyor. Aynı firmanın hem toprağı sürebilen hem de saatte 2 bin fide dikebilen yarı otomatik fide döküm makinesi de fuar alanında toprak dökülerek oluşturulan mini tarla da uygulamalı olarak sergilendi.



Yeni Tohum Çeşitleri Görücüye Çıktı…

Anamas Tarım’ın siyah sivri biberi ile normal biberlere göre 30 kat antioksidan ve 6 kat C vitamin içeren mor dolmalık biberi, İstanbul Tohum’un topraksız tarımda kullanılabilen tek çeşit olan bandita domates tohumu, Yüksel Tohum’un Çikoköy kahverengi iri köy domatesi ilgi gören ürün çeşitleri oldu.

