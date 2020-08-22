Dünya'da 23'cü oldu

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden olan Rönesans, yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle, bu yıl da kendi sektörünün küresel liginde hızlı yükselişini sürdürdü. 1917 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) müteahhitlik firmalarının ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri yıllık gelirleri esas alarak yayınladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde Rönesans İnşaat, 2020’de bir önceki yıla göre on basamak birden yükselerek 23’üncü sırada yer aldı. Rönesans İnşaat Avrupa’nın da en büyük 9’uncu müteahhitlik şirketi olurken, Türk şirketleri arasındaki liderliğini de korudu. Rönesans İnşaat, gelirlerinin %70’ini yurtdışındaki projelerden elde ederken, yurtdışında büyümeye ve ülkeye döviz girdisi sağlamaya devam ediyor.

28 ülkedeki faaliyetlerinden 5,4 milyar ciro elde etti

Türkiye’nin uluslararası arenada en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Rönesans’ın 2019 yıl sonu konsolide cirosu 5,4 Milyar USD olarak gerçekleşti. Dünyanın 28 farklı ülkesinde faaliyet gösteren ‘en’lerin şirketi Rönesans, hayata geçirdiği projeler, ülkeye yurtdışından getirdiği döviz ve tüm dünyada sağladığı istihdam ile Türkiye’ye ve dünyaya değer katmaya devam ediyor.

1993 yılında Rusya St. Petersburg’da kurulan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor. Rönesans Holding, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar inşa ediyor. ‘İlk’ ve ‘en’ projelerde imzası olan Rönesans Holding, uluslararası arenadaki başarısını, dünyada yeni bir enerji hattı açılmasını sağlayan Yamal LNG Üretim Tesisi, dünyanın en uzun demiryolu Gotthard Base Tüneli, Avrupa’nın en yüksek binası Lakhta Center, Hollanda’nın en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel gibi geniş yelpazedeki projeleriyle sürdürüyor. Türkiye’de sağlık yatırımının en önemli oyuncularından Rönesans Sağlık Yatırım’ı da bünyesinde bulunduran Rönesans Holding, Japon Sojitz ortaklığıyla hayata geçirdiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’yle ENR’nin düzenlediği “Küresel En İyi Projeler” yarışması “Sağlık Hizmetleri” kategorisinde Merit Ödülü’nün de sahibi oldu.

