Dünya görsün diye her yer mobilya olacak

Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük mobilya fuarı, 26-31 Ocak tarihleri arasında 260 bin metrekarelik alanda, 23 salona yerleştirilmiş 3000’den fazla yerli ve yabancı markanın katılımı ile düzenlenecek. Dünyanın 8. büyük mobilya ihracatçısı olan Türkiye mobilya sektörüne 2021 için 1 milyar dolarlık yeni iş bağlantısı oluşturması beklenen İstanbul Mobilya Fuarı, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği, TÜYAP Tüm Yapı Fuarcılık A.Ş. ve MOS Fuarcılık A.Ş. organizasyonu ile gerçekleşecek. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, pandemi dolayısıyla tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde böylesi bir organizasyon düzenlemenin son derece stratejik önemi olduğunu belirtti.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, 10 milyar dolarlık üretim hacmi ile dikkat çeken Türkiye mobilya sektörünü yakından ilgilendiren İstanbul Mobilya Fuarı’nın

26-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. Güleç’in verdiği bilgiye göre, MOSFED’in desteği, TÜYAP Tüm Yapı Fuarcılık A.Ş. ve MOS Fuarcılık A.Ş. iş birliği ile gerçekleşecek olan İstanbul Mobilya Fuarı, kaplayacağı alan ve konuk edeceği marka sayısı itibariyle Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük organizasyonu olacak.

36 bin üreticisiyle dünyanın sekizinci büyük ihracatçısı olan Türkiye mobilya sektörüne 2021 yılı için 1 milyar dolarlık yeni iş bağlantısı sağlaması beklenen fuar, Covid-19 önlemlerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi için ”TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi” ile “İstanbul Fuar Merkezi”nde eş zamanlı olarak açılacak. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, organizasyonun önemini şu sözlerle anlattı: “260 bin metrekarelik alanda düzenlenecek olan İstanbul Mobilya Fuarı; ürün gruplarına göre ayrılmış 23 salonda 3000’den fazla yerli ve yabancı marka katılımı ile düzenlenecek. Fuar, toplamda 10 milyar dolarlık üretim hacmi bulunan markalarımıza, dünyanın dört bir yanından gelecek olan sektör profesyonelleri ve satın almacılarla daha kapsamlı işbirlikleri için ciddi fırsatlar sunacak. Pandemi dolayısıyla tedarik zincirinde değişikliklerin olduğu bir dönemde bu organizasyonun üstlendiği görevin son derece stratejik olduğunu düşünüyorum ve 2023 hedeflerinde ulaşmada kilit önemde bir role sahip olacak. İhracat fazlası veren Türkiye mobilya sektörü hali hazırda dünya mobilya pazarından yüzde 2 pay alıyor. Tedarik zincirini kendimizden yana çevirebilirsek sadece iki yıl sonra bu payı yüzde 3’e çıkarabiliriz. Bunu başarabilecek gücümüz var. Her fırsatı değerlendirmeliyiz. İstanbul Mobilya Fuarı temelde bu amaç üzerine kurgulandı; Türkiye’nin mobilya üssü olduğunu bütün dünyaya bir daha ve daha ileriden göstermek için organize edildi. 200 ülkeye yaptığımız ihracatı değer ve miktar bakımından biraz yukarı çıkardığımız vakit 36 bin üreticisiyle Türkiye’nin hemen hemen her yerine yayılan, 500 bin kişi istihdamını destekleyen sektörümüz için çok daha başka bir hikaye başlayacak.”

İstanbul Mobilya Fuarının, pandemi sürecinde ticaretin normalleşmesine zemin hazırladığını da sözlerine ekleyen Güleç, “Bu özelliği ile İstanbul Mobilya Fuarı, ticari hayat üzerindeki salgın etkilerinin silinmesine katkı sunarken, mobilya sektörünün bu konudaki öncülüğünü yeniden gözler önüne seriyor” dedi.

Türkiye, mobilya ithalatçısı ülkelerin çekim merkezi olacak

TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fiziki anlamda Türkiye’de ilk kez bu çapta büyük bir fuar düzenlendiğini aktararak sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi sonrası içerik ve kapsam olarak düzenlenen en hacimli sektör buluşması olan İstanbul Mobilya Fuarı, 260 bin metrekarelik alan üzerinde, Türkiye mobilya sektörünün hem tasarım hem de üretim gücünü gösteren en önemli organizasyonlardan biri olacak. Bu fuarla Türkiye; Avrupa başta olmak üzere mobilyada ithalatçı durumunda bulunan tüm ülkelerin çekim merkezi haline gelecek. Toplam 23 salonda gerçekleştirilecek olan fuarda markalar, ürün kategorileri ve kullanım alanlarına göre ayrışarak yerleşim gösterecek. Bu kategoriler de kendi içinde ev, ofis, çocuk ve genç odası, aksesuar, aydınlatma, yatak, klasik, modern gibi alt kategorilere ayrılacak. Bu ayrım, böylesi büyük bir alanda yapılacak olan fuarı gezmeyi kolaylaştırdığı gibi, ihtisas alanındaki ürünleri arayan ziyaretçiler için de fayda sağlayacak.”

Covid-19 ile mücadele önlemlerinin en üst düzeyde uygulanacağını da söyleyen Genel Müdür Ersözlü, “Tüm katılımcı ve ziyaretçilerimiz hassas kontroller sonrasında içeri girerek fuarı gezecek. Fuar alanındaki yoğunluk; giriş ve çıkış kapılarında yer alan turnikeler, online kayıt sistemi, katılımcı portalı, MyTüyap uygulaması ve kameralar aracılığı ile takip edilerek fuar sırasında sosyal mesafenin korunmasına yönelik kurallar harfiyen uygulanacak. Ortak kullanım alanları sıkça dezenfekte edilip, fuar alanında kuracağımız dezenfeksiyon istasyonlarımızla tüm misafirlerimiz için maksimum hijyen sağlanacak. Fuar alanına giriş yapacak tüm çalışan, katılımcı ve ziyaretçilerimiz HES kodu ve kimlik kontrolü sonrasında içeri alınacak” dedi.