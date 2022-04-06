Dünya mirasını koşarak keşfettiler

5. Climbolic Efes Ultra Maratonu 19-20 Mart’ta gerçekleştirildi. Arnica’nın desteğiyle İzmir Selçuk’ta düzenlenen etkinlikte konuşan Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, dünyanya genelinde önemli bir yere sahip bu etkinliğe sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer sözlerine şöyle devam etti;

Başta hayal ettik sonra hayallerimizin peşinden koştuk” diyenlerin bir araya geldiği Limit Sensin! koşuları spor, doğa ve kültür tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu koşulardan biri olan 5. Climbolic Efes Ultra Maratonu da 19-20 Mart’ta İzmir Selçuk’ta gerçekleştirildi. Arnica sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte 17 ülke ve 58 şehirden gelen 2 bini aşkın sporcu, sağlık, spor ve eğlence dolu bir hafta sonu geçirdi. Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, dünya genelinde önemli bir yere sahip bu etkinliğe sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek “Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin daha çok keşfedilmesine destek olmayı sürdüreceğiz.

Efes ve çevresini koşarak keşfetmeye gelen herkese uygun kategori sunan ve bu yıl 5. kez düzenlen Efes Ultra Trail Maratonu, koşu dünyasında baharın müjdecisi ve koşu sezonunu açan etkinlik olarak biliniyor. Altı farklı parkurdan oluşan etkinlikte, 120 K parkurunu kadınlarda Mahya Karbalaii 14 saat 47 dakikada, erkeklerde ise Mehmet Soytürk 11 saat 17 dakikada bitirdi. Katılımcılar Efes Selçuk’un dünyaca bilinen turistik yerlerinin yanı sıra gizli kalmış güzelliklerini de keşfetme olanağı buldu. Efes antik kentinden başlayıp Bülbül Dağı’ndaki Meryem Ana evine tırmanan yarışmacılar, ülkemizde yapılan ilk tren yolu hattı üzerindeki Çamlık istasyonundan geçip Ege’nin Şirince köyüne ulaştı. Yörenin simgesi bağlar ve zeytinlikler arasından parkurun en yüksek yeri olan Keçi Kalesi’ne çıkan koşucular, Küçük Menderes Deltası’na indi, ardından Selçuk’un simgesi Dutlu Yol’un serinliğinde son kilometrelerini koşarak kent meydanındaki finiş notasına ulaştı.

Kent meydanında kurulan expo alanı ile çocuklar ve gençler de spora teşvik edildi. Etkinliğin sponsoru Arnica çadırı da hem sporcular hem de yöre sakinleri tarafından büyük ilgi gördü. 17 ülke 58 şehirden 2 bin sporcunun “Dünya mirasını koşarak keşfet” sloganıyla buluştuğu etkinliğe destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, “Tarihi, spor ile buluşturan bu etkinlik sayesinde ülkemizin sahip olduğu değerleri yeniden hatırladık. Giderek hareketsizleşen yaşam tarzımıza karşı spor yapmanın önemini yeniden hatırladık. Arnica olarak tüketicilerin yaşam konforunu artıran, hayatlarını kolaylaştıran ürünler sunarken hayatımızı renklendiren böyle etkinlikleri desteklemeye de devam edeceğiz..

