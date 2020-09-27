Dünyada 100 rol model kadın yönetici arasında

Çalışma ortamında kadınları destekleyen ve cinsiyet eşitliğinde liderliği ile değişim yaratan 100 rol model kadın yöneticinin seçildiği The HERoes Top 100 Role Model Women Executives 2020 listesi açıklandı. Dünyanın önde gelen, en büyük reklam, halkla ilişkiler ve iletişimin tüm diğer iş kollarını da kapsayan yaratıcı dönüşüm şirketi WPP’nin Türkiye Ülke Başkanı ve GroupM EMEA CEO'su Demet İkiler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listede yer aldı.

İkiler, işyerinde cinsiyet eşitliğinin tesisi için değişimi yönlendiren liderlerden biri olarak gösterildi. Liste, iş hayatında kadınları teşvik eden, işyerinde cinsiyet çeşitliliği için değişimi yönlendiren, iş yerindeki engelleri kaldıran ve yeni nesil çeşitli yetenekler için liderlik sağlayan yöneticileri içeriyor.

Demet İkiler, şöyle konuştu: “Benim için bu listede yer almanın anlamı çok büyük. Umarım böyle haberlerle, Türkiye’deki tüm genç kadınlara bu yolda ilham kaynağı olabilir; pozitif değişimi sağlamaya ve kabul görmüş birtakım kalıpların sorugulanmasında kapı aralayabiliriz.

Bu haber, Türkiye’de şimdiye kadar sürdürdüğümüz çalışmalara aynı şekilde devam etmek, yeni sorumluluğunu aldığım EMEA bölgesinde de çalışmalarımı genişletmek ve pozitif değişimi burada da gerçekleştirmek için bir motivasyon kaynağı oldu. WPP olarak ortaya koyduğumuz kararlı stratejimiz, grup olarak attığımız adımlar her zaman yol haritamız olmaya devam edecek. Kendimi ayrıca birbirinden başarılı kadınların omuzlarında yükselen bir şirkette çalışmaktan dolayı da çok gururlu hissediyorum. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarıma var gücümle devam edeceğim.”

WPP şirketlerinde kadın istihdamına, kapsayıcılık ve çeşitliliğe büyük önem veren bir vizyonla hareket eden WPP CEO'su Mark Read ise şunları söyledi: “Müşteriler için harika işler yaratma becerimiz; düşünce, fikir ve bakış açılarımızın çeşitliliğinden güç alıyor. WPP'yi özel kılan çalışanlarıdır. WPP genelinde liderlik rollerinde kadınların temsilini artırmaya odaklanmaya devam ederken, kadın liderlerimizin çoğunun “HERoes Kadın Rol Model” listesinde yer almış olmasından dolayı büyük gurur duyuyorum. "