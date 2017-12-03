Dünyanın en büyük gıda fuarı olmak için el sıkıştılar

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) da dev güç birliğine katıldı. CNR Holding, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İİB), Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Eylül 2018’de düzenlenecek olan CNR Food İstanbul, Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri Buluşması ve CNR Ambalaj İstanbul için güçlerini birleştirdi.



Türk gıda sektörünü uluslararası arenada daha büyük bir güce kavuşturacak CNR Food İstanbul Fuarı için iş dünyasının desteği her geçen gün artıyor. İş birliği protokolü, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, İİB-İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz ve TGDF Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz tarafından imzalandı. Dünyanın en büyük gıda fuarı olma hedefiyle organize edilen ve katılımcılarına önemli ticari fırsatlar sunan CNR Food İstanbul, 5 - 8 Eylül 2018 tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleştirilecek.



Bu yıl eylül ayında ilkini CNR ile birlikte gerçekleştirdikleri CNR Food İstanbul Fuarı’nın önümüzdeki yıllarda çok daha büyüyeceğini belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, alanlarında Türkiye’nin en önemli kuruluşlarının desteğinin kendilerine büyük güç kattığını söyledi. Hali hazırda ETÜDER ile birlikte hareket ettiklerini, MÜSİAD ve TGDF’nin de desteği ile önümüzdeki yıl 2 katına çıkacak bir fuar yapacaklarını kaydeden Mete, “Geçen sene 60 bin metrekare alanda gerçekleşen fuarımız, önümüzdeki yıl 100 bin metrekareyi bulacak. CNR Food Fuarı’nda hedefimiz, metrekareyi daha da artırarak çok uluslu bir fuar haline getirmeyi sağlamak. Fuarlar sadece ticaretin gelişmesine katkı sağlamıyor. Aynı zamanda ülkenin turizmine, tarihine, ekonomisine katkı, geleceğe ise yatırım sağlıyor. 2018 yılındaki fuarda 1000'e yakın alım heyeti yapmayı hedefliyoruz. Bu fuarı dışarıya açılan bir yol, firmalar için faydalı bir ilk adım olarak görüyoruz.” dedi.



SIAL, ANUGA VE GULFOOD’A RAKİP OLACAĞIZ



Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, çıtayı en yukarılara taşımak için, İstanbul’da Sial Paris, Anuga Köln, Gulfood Dubai fuarları ayarında, hatta onlara rakip, uluslararası bir fuar yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan ETÜDER Başkanı Melih Şahinöz, “Şimdi TGDF’nin desteğiyle de bu iddiamızı daha güçlü olarak söylüyoruz. İlk fuarda Türkiye’de bir ilke imza atarak Ev Dışı Tüketim Tedarikçiliği sektörünü ihracat ile tanıştırdık. Katılımcılarımızın memnuniyeti doğru yolda olduğumuzu ve iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Bu yeni güç birliğiyle hem sektör hem de ülkemiz için önemli bir adım attığımızı ve dolayısıyla da her kesim için önemli fırsatlar çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.



TGDF, CNR FOOD İSTANBUL’A GÜÇ KATACAK



2 bine yakın gıda ve içecek sanayi firmasını çatısı altında toplayan, 27 sektörel üye derneği ile gıda sektörünün Türkiye’deki en büyük sivil toplum kuruluşu olan TGDF Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz da, federasyonun katılımıyla CNR Food İstanbul Fuarı’nın daha da güç kazanacağının altını çizdi. Kopuz, “Gıda, gerek regülasyonlara gerekse de tüketici trendlerine uyum için yapılan Ar-Ge çalışmaları ve geliştirilen inovatif ürünlerle sürekli gelişen bir alan. Fuarlar ise sektördeki gelişmelerin sergilendiği en önemli kanalların başında geliyor. Gıdanın tüm paydaşlarını çatısı altında toplayan CNR Food İstanbul’un, Türkiye gıda sektörünün en büyük temsilcisi konumundaki TGDF’nin katılımıyla, sektörün gelişmesine büyük katkı yapacağına inanıyorum” diye konuştu.



HEDEF DÜNYANIN EN BÜYÜK GIDA FUARI OLMAK



CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel ise “Bu yıl, CNR Food İstanbul, Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri Buluşması ve CNR Ambalaj İstanbul fuarlarını, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İİB) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) ile birlikte düzenledik. Bu birliktelik sayesinde Türkiye’nin en büyük gıda fuarını hayata geçirdik. Bu üç sektörün güç birliği tüm sektörlerde muazzam bir şekilde sinerji yaratıp, katılımcı ve ziyaretçiler üzerinde de olumlu etkiler bıraktı. Eylül 2018’de düzenleyeceğimiz fuarımız çok daha güçlü olacak. Zira Türkiye’nin, gıda alanındaki en büyük kuruluşu Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) da CNR Food İstanbul’da olma kararı aldı. CNR Holding, İİB, ETÜDER ve TGDF arasında, 30 Kasım’da imzalanan iş birliği protokolü ile Türk gıda sektörü, tek çatı altında toplanarak, uluslararası arenada daha önce sahip olmadığı bir güce kavuştu. Böylelikle TGDF bünyesindeki 27 dernek ve 2 bine yakın üretici firma da CNR FOOD İstanbul’un çatısı altında toplanacak. Bu güç birliği ile CNR FOOD İstanbul, dünyanın en büyük gıda fuarı olma yolunda çok önemli bir adım atmış oldu” diye konuştu.



