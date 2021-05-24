Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin yatağı Türkiye'den gidiyor

Son yıllarda, dünya genelinde kullanımı giderek artan sünger yataklar yatak pazarının içerisindeki büyümesine hız kesmeden devam ediyor. Açıklanan son verilere göre dünyada sünger yatakların payı yüzde 55’in üstünde. TÜİK verilerine pazarda, 157 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip Türkiye’nin sünger yatak ihracatı ise toplam ihracatın yüzde 15’ini kapsıyor. Konuyla ilgili, İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde sünger yatak ihracat oranının toplam pazar hacminin yüzde 50’sini oluşturacağını öngördüğünü belirtti.

EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN SEKTÖRLER ARASINDA

Türkiye’nin tüm sektörler gibi yatak sektöründe de hızla büyümekte ve gelişmekte olan bir ülke olduğuna dikkat çeken İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri, “Yatak ihracatı yapılan ülkelerin başında 19 milyon Dolar ile Amerika, 16,5 milyon Dolar ile İngiltere ve 14 milyon Dolar ile Almanya geliyor. Ardından ise İtalya, Hollanda, Irak, Yunanistan, Fransa, Belçika gibi ülkeler başı çekiyor. Bu anlamda sektörümüz, Ticaret Bakanlığı verilerine göre de son 6 ayda en çok artış gözlenen sektörler arasında yerini alıyor. Burada, ViscoStar yatak grubu gibi sünger katmanlı yatakların online satışlarının dünya genelinde artması da önemli bir rol oynuyor” diye konuştu.

AVRUPA ÜLKELERİ ÖNCELİĞİMİZ

Tokeri, “Bu bağlamda İşbir Yatak olarak, bizim de ihracat yaptığımız ülkeler arasında Avrupa ülkeleri öncelikli geliyor. İngiltere, Fransa, Macaristan ve Benelüks ülkeleri en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında. Bununla beraber, hedef pazarlarımız arasında ise sünger yatak kullanımı yoğun olan ülkeler olacak. Bu nedenle, önceliğimiz Avrupa ülkelerindeki varlığımızı güçlendirmek ve yeni pazarlara ulaşmak. Bu kapsamda, marka olarak biz de dünyadaki genel trendi yakalayarak kısa süre içerisinde yurt içi pazarda sünger yatak payının artacağını öngörüyoruz” dedi.

“Ayrıca, yapılan çalışmalar e-ticaretin etkinliğinin artması ile beraber sünger katmanlı yaysız yatakların satışında artış yaşandığını ortaya koyuyor. Biz de bu süreçte yılın başında faaliyete geçirdiğimiz www.isbiryatak.com online alışveriş sitemizde ilk üç ayda oldukça iyi bir performans sergiledik. Online alışverişe olan inancımızı ve beklentilerimizi yükseltti. Yıla hızlı bir başlangıç yapan online mağazamızdaki satış hedeflerimiz ise yüksek. Yılın 2. ve 3. çeyreklerinde gözle görülür yükselmeler elde etmek, isbiryatak.com adresi üstünden markamızı farklı tüketici gruplarıyla buluşturmak istiyoruz” diye konuştu.